النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" تنبّه "جازان" و"الباحة" من أمطار غزيرة .. "والمدني" تحذّر

قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: المخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

الأ{صاد أمطار جازان الباحة حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" تنبّه "جازان" و"الباحة" من أمطار غزيرة .. "والمدني" تحذّر
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: المخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
09:59 AM

"الأرصاد" تنبّه "جازان" و"الباحة" من أمطار غزيرة .. "والمدني" تحذّر

قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
276

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: المخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,990
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,592
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,955
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,303

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة