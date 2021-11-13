النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحديث جوجل لهواتف "بيكسل 6" يجعلها مثار سخرية

سخر عدد كبير من مستخدمي هواتف "جوجل بيكسل 6"، من التحديث الأخير الذي أطلقته الشركة الأمريكية لهواتفها، والذي أزال عدداً من الميزات الجديدة بالهاتف.

وأطلق عدد كبير من مستخدمي "بيكسل 6" تغريدات ساخرة بسبب إزالة "جوجل" ميزة "الماسح السحري" في تحديث جوجل الجديد، قائلين، "يبدو أن جوجل فهمت الميزة بصورة خاطئة، فهي أزالتها بدلاً من تحديثها".

ورصد موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إزالة جوجل خاصية "الماسح السحري، الذي يمكنه إزالة الكائنات والأشخاص غير المرغوب فيهم من صورك الخاصة".

وعلّق المتحدث باسم جوجل، أليكس موريكوني؛ على تلك التعليقات الساخرة، بقوله: "حدّدنا المشكلة في وقتٍ مبكرٍ بعد طرح آخر تحديث، ونعمل على حلها قريباً".

وزعم المتحدث باسم جوجل أن تلك المشكلة لم تؤثر على عدد كبير من مستخدمي "بيكسل 6"، وأن تأثيرها كان محدوداً بصورة كبيرة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
تحديث جوجل لهواتف "بيكسل 6" يجعلها مثار سخرية
سبق

سخر عدد كبير من مستخدمي هواتف "جوجل بيكسل 6"، من التحديث الأخير الذي أطلقته الشركة الأمريكية لهواتفها، والذي أزال عدداً من الميزات الجديدة بالهاتف.

وأطلق عدد كبير من مستخدمي "بيكسل 6" تغريدات ساخرة بسبب إزالة "جوجل" ميزة "الماسح السحري" في تحديث جوجل الجديد، قائلين، "يبدو أن جوجل فهمت الميزة بصورة خاطئة، فهي أزالتها بدلاً من تحديثها".

ورصد موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إزالة جوجل خاصية "الماسح السحري، الذي يمكنه إزالة الكائنات والأشخاص غير المرغوب فيهم من صورك الخاصة".

وعلّق المتحدث باسم جوجل، أليكس موريكوني؛ على تلك التعليقات الساخرة، بقوله: "حدّدنا المشكلة في وقتٍ مبكرٍ بعد طرح آخر تحديث، ونعمل على حلها قريباً".

وزعم المتحدث باسم جوجل أن تلك المشكلة لم تؤثر على عدد كبير من مستخدمي "بيكسل 6"، وأن تأثيرها كان محدوداً بصورة كبيرة.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
10:33 AM

تحديث جوجل لهواتف "بيكسل 6" يجعلها مثار سخرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
195

سخر عدد كبير من مستخدمي هواتف "جوجل بيكسل 6"، من التحديث الأخير الذي أطلقته الشركة الأمريكية لهواتفها، والذي أزال عدداً من الميزات الجديدة بالهاتف.

وأطلق عدد كبير من مستخدمي "بيكسل 6" تغريدات ساخرة بسبب إزالة "جوجل" ميزة "الماسح السحري" في تحديث جوجل الجديد، قائلين، "يبدو أن جوجل فهمت الميزة بصورة خاطئة، فهي أزالتها بدلاً من تحديثها".

ورصد موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إزالة جوجل خاصية "الماسح السحري، الذي يمكنه إزالة الكائنات والأشخاص غير المرغوب فيهم من صورك الخاصة".

وعلّق المتحدث باسم جوجل، أليكس موريكوني؛ على تلك التعليقات الساخرة، بقوله: "حدّدنا المشكلة في وقتٍ مبكرٍ بعد طرح آخر تحديث، ونعمل على حلها قريباً".

وزعم المتحدث باسم جوجل أن تلك المشكلة لم تؤثر على عدد كبير من مستخدمي "بيكسل 6"، وأن تأثيرها كان محدوداً بصورة كبيرة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,403
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,111
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,144
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,203

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة