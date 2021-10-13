أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021، تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547761 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 44حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536768 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8753 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 111 حالة.
"الصحة": تسجيل 57 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 44 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021، تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547761 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 44حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536768 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8753 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 111 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021، تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547761 حالة.
"الصحة": تسجيل 57 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 44 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021، تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547761 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 44حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536768 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8753 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 111 حالة.