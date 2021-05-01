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إدارة كرة القدم النسائية تقيم دورة تدريبية في كرة الصالات

تقيم إدارة الكرة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم دورة تدريبية في كرة قدم الصالات "المستوى الأول" تقدمها المحاضرة اللبنانية رجاء شطح.

وستقام الدورة التدريبية ما بين الرابع والعشرين والتاسع والعشرين من شهر مايو المقبل في جامعة الأميرة نورة في مدينة الرياض.

يشار أن المحاضرة رجاء شطح هي مدربة كرة قدم صالات مصنفة في المستوى الأول والمستوى الثاني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إدارة كرة القدم النسائية تقيم دورة تدريبية في كرة الصالات
سبق

تقيم إدارة الكرة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم دورة تدريبية في كرة قدم الصالات "المستوى الأول" تقدمها المحاضرة اللبنانية رجاء شطح.

وستقام الدورة التدريبية ما بين الرابع والعشرين والتاسع والعشرين من شهر مايو المقبل في جامعة الأميرة نورة في مدينة الرياض.

يشار أن المحاضرة رجاء شطح هي مدربة كرة قدم صالات مصنفة في المستوى الأول والمستوى الثاني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
12:11 AM

إدارة كرة القدم النسائية تقيم دورة تدريبية في كرة الصالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقيم إدارة الكرة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم دورة تدريبية في كرة قدم الصالات "المستوى الأول" تقدمها المحاضرة اللبنانية رجاء شطح.

وستقام الدورة التدريبية ما بين الرابع والعشرين والتاسع والعشرين من شهر مايو المقبل في جامعة الأميرة نورة في مدينة الرياض.

يشار أن المحاضرة رجاء شطح هي مدربة كرة قدم صالات مصنفة في المستوى الأول والمستوى الثاني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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