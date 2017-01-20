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لجنة التوطين بنجران تحصر 10 فرص عمل ببيع الأجهزة الكهربائية

قامت بزيارة 40 محلًّا وبلغ عدد العاملين السعوديين بها 73 موظفًا

نفّذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولات تفتيشية على محال بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بمدينة نجران ومحافظة حبونا؛ بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأمين العام للجنة التوطين بالمنطقة عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بزيارة 40 محلًّا؛ حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 73 موظفًا سعوديًّا، بينهم 4 موظفات سعوديات؛ فيما بلغ عدد الوافدين العاملين بالنشاط 69 وافدًا من مختلف الجنسيات، وحصْر 10 فرص عمل جديدة للمواطنين، وإنذار منشأة واحدة تعمل بالنشاط؛ مشيرًا إلى أن نسبة التوطين في المنشآت التي جرى زيارتها تصل إلى 52%؛ داعيًا أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف المواطنين؛ تفاديًا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.

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لجنة التوطين بنجران تحصر 10 فرص عمل ببيع الأجهزة الكهربائية
سبق

نفّذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولات تفتيشية على محال بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بمدينة نجران ومحافظة حبونا؛ بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأمين العام للجنة التوطين بالمنطقة عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بزيارة 40 محلًّا؛ حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 73 موظفًا سعوديًّا، بينهم 4 موظفات سعوديات؛ فيما بلغ عدد الوافدين العاملين بالنشاط 69 وافدًا من مختلف الجنسيات، وحصْر 10 فرص عمل جديدة للمواطنين، وإنذار منشأة واحدة تعمل بالنشاط؛ مشيرًا إلى أن نسبة التوطين في المنشآت التي جرى زيارتها تصل إلى 52%؛ داعيًا أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف المواطنين؛ تفاديًا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
11:38 AM

لجنة التوطين بنجران تحصر 10 فرص عمل ببيع الأجهزة الكهربائية

قامت بزيارة 40 محلًّا وبلغ عدد العاملين السعوديين بها 73 موظفًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نفّذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولات تفتيشية على محال بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بمدينة نجران ومحافظة حبونا؛ بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأمين العام للجنة التوطين بالمنطقة عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بزيارة 40 محلًّا؛ حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 73 موظفًا سعوديًّا، بينهم 4 موظفات سعوديات؛ فيما بلغ عدد الوافدين العاملين بالنشاط 69 وافدًا من مختلف الجنسيات، وحصْر 10 فرص عمل جديدة للمواطنين، وإنذار منشأة واحدة تعمل بالنشاط؛ مشيرًا إلى أن نسبة التوطين في المنشآت التي جرى زيارتها تصل إلى 52%؛ داعيًا أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف المواطنين؛ تفاديًا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.

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