النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
تشجيعًا من القيادة لعموم المواطنين والمقيمين على التسجيل

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يسجلان في "برنامج التبرع بالأعضاء"

"هيئة كبار العلماء": تسجيل خادم الحرمين وولي العهد في برنامج التبرع بالأعضاء "سُنَّة حسنة"

أكدت أنه خطوة مباركة.. ودعت الجميع إلى سلوك جادتها

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في بيان صادر عنها أمس أن تسجيل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- في برنامج التبرع بالأعضاء من العمل الصالح الذي اتفقت الهيئات والمجامع العلمية الشرعية، وفي طليعتها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، على عظيم أجره وفق ما جاء في القرارات الصادرة عنها.

وذكر البيان أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ليستفيد منها الآخرون داخل في مشمول استبقاء الحياة والمحافظة عليها، التي هي من أعظم مقاصد ديننا الحنيف، وعلى هذا المقصد تدور شرائع متنوعة في الدين الإسلامي، وفي ذلك يقول الله جل شأنه: {ومَن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا}.

وأضاف بأن هذا التبرع من الإحسان الوارد في قول الله عز وجل: {وأحسنوا إن الله يحب المحسنين}. والأمر بالإحسان في الآية الكريمة يشمل جميع أنواع الإحسان، ومن أعظم أنواعه: أن يكون الإنسان سببًا - بإذن الله تعالى- في استبقاء حياة إنسان آخر، أو في التخفيف من آلامه، أو في الشفاء من مرضه.

وتابع البيان: "وإن مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة راجحة للفرد والجماعة، التي تدعو إلى التعاون والتراحم، تحث على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وتعده نوعًا من التكافل بين أفراد المجتمع، وذلك داخل في مشمول قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)".

وأردف: "تمثل هذه المبادرة الطيبة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- سُنّة حسنة، وخطوة مباركة، تدعو وتحفز الجميع من مواطنين ومقيمين لسلوك جادتها على ضوء حاجتها الملحة ونفعها العام وأجرها وثوابها العظيم عند الله تعالى؛ وذلك باعتبار ولاة الأمر -حفظهم الله- قدوة الجميع؛ بما لهم في النفوس من الإجلال والاحترام، والاهتداء بسمتهم الرفيع، أجزل الله مثوبتهم، وأعانهم ووفقهم على ما قدموا ويقدمون من فعل الخيرات وتتابع المبرات، والحث الدائم عليها قولاً وعملاً".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هيئة كبار العلماء": تسجيل خادم الحرمين وولي العهد في برنامج التبرع بالأعضاء "سُنَّة حسنة"
سبق

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في بيان صادر عنها أمس أن تسجيل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- في برنامج التبرع بالأعضاء من العمل الصالح الذي اتفقت الهيئات والمجامع العلمية الشرعية، وفي طليعتها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، على عظيم أجره وفق ما جاء في القرارات الصادرة عنها.

وذكر البيان أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ليستفيد منها الآخرون داخل في مشمول استبقاء الحياة والمحافظة عليها، التي هي من أعظم مقاصد ديننا الحنيف، وعلى هذا المقصد تدور شرائع متنوعة في الدين الإسلامي، وفي ذلك يقول الله جل شأنه: {ومَن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا}.

وأضاف بأن هذا التبرع من الإحسان الوارد في قول الله عز وجل: {وأحسنوا إن الله يحب المحسنين}. والأمر بالإحسان في الآية الكريمة يشمل جميع أنواع الإحسان، ومن أعظم أنواعه: أن يكون الإنسان سببًا - بإذن الله تعالى- في استبقاء حياة إنسان آخر، أو في التخفيف من آلامه، أو في الشفاء من مرضه.

وتابع البيان: "وإن مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة راجحة للفرد والجماعة، التي تدعو إلى التعاون والتراحم، تحث على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وتعده نوعًا من التكافل بين أفراد المجتمع، وذلك داخل في مشمول قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)".

وأردف: "تمثل هذه المبادرة الطيبة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- سُنّة حسنة، وخطوة مباركة، تدعو وتحفز الجميع من مواطنين ومقيمين لسلوك جادتها على ضوء حاجتها الملحة ونفعها العام وأجرها وثوابها العظيم عند الله تعالى؛ وذلك باعتبار ولاة الأمر -حفظهم الله- قدوة الجميع؛ بما لهم في النفوس من الإجلال والاحترام، والاهتداء بسمتهم الرفيع، أجزل الله مثوبتهم، وأعانهم ووفقهم على ما قدموا ويقدمون من فعل الخيرات وتتابع المبرات، والحث الدائم عليها قولاً وعملاً".

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
01:57 AM
اخر تعديل
12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
05:18 AM

"هيئة كبار العلماء": تسجيل خادم الحرمين وولي العهد في برنامج التبرع بالأعضاء "سُنَّة حسنة"

أكدت أنه خطوة مباركة.. ودعت الجميع إلى سلوك جادتها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
3,738

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في بيان صادر عنها أمس أن تسجيل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- في برنامج التبرع بالأعضاء من العمل الصالح الذي اتفقت الهيئات والمجامع العلمية الشرعية، وفي طليعتها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، على عظيم أجره وفق ما جاء في القرارات الصادرة عنها.

وذكر البيان أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ليستفيد منها الآخرون داخل في مشمول استبقاء الحياة والمحافظة عليها، التي هي من أعظم مقاصد ديننا الحنيف، وعلى هذا المقصد تدور شرائع متنوعة في الدين الإسلامي، وفي ذلك يقول الله جل شأنه: {ومَن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا}.

وأضاف بأن هذا التبرع من الإحسان الوارد في قول الله عز وجل: {وأحسنوا إن الله يحب المحسنين}. والأمر بالإحسان في الآية الكريمة يشمل جميع أنواع الإحسان، ومن أعظم أنواعه: أن يكون الإنسان سببًا - بإذن الله تعالى- في استبقاء حياة إنسان آخر، أو في التخفيف من آلامه، أو في الشفاء من مرضه.

وتابع البيان: "وإن مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة راجحة للفرد والجماعة، التي تدعو إلى التعاون والتراحم، تحث على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وتعده نوعًا من التكافل بين أفراد المجتمع، وذلك داخل في مشمول قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)".

وأردف: "تمثل هذه المبادرة الطيبة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- سُنّة حسنة، وخطوة مباركة، تدعو وتحفز الجميع من مواطنين ومقيمين لسلوك جادتها على ضوء حاجتها الملحة ونفعها العام وأجرها وثوابها العظيم عند الله تعالى؛ وذلك باعتبار ولاة الأمر -حفظهم الله- قدوة الجميع؛ بما لهم في النفوس من الإجلال والاحترام، والاهتداء بسمتهم الرفيع، أجزل الله مثوبتهم، وأعانهم ووفقهم على ما قدموا ويقدمون من فعل الخيرات وتتابع المبرات، والحث الدائم عليها قولاً وعملاً".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,740
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,485
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,158
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,006

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة