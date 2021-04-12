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"السويدي" رئيسًا تنفيذيًا لنادي الطائي بمنطقة حائل

أصدر رئيس مجلس إدارة نادي الطائي بمنطقة حائل، تركي بن عبدالمحسن الضبعان، قرارًا بتعيين بدر بن عايد السويدي رئيسًا تنفيذيًا للنادي.

ويعد "السويدي" من الكفاءات الإدارية المميزة، ومتخصص في الموارد البشرية، وسبق له العمل مديرًا للتدريب والتطوير في شركة المراعي، ويعمل حاليًا في إدارة الموارد البشرية في تجمع حائل الصحي.

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"السويدي" رئيسًا تنفيذيًا لنادي الطائي بمنطقة حائل
سبق

أصدر رئيس مجلس إدارة نادي الطائي بمنطقة حائل، تركي بن عبدالمحسن الضبعان، قرارًا بتعيين بدر بن عايد السويدي رئيسًا تنفيذيًا للنادي.

ويعد "السويدي" من الكفاءات الإدارية المميزة، ومتخصص في الموارد البشرية، وسبق له العمل مديرًا للتدريب والتطوير في شركة المراعي، ويعمل حاليًا في إدارة الموارد البشرية في تجمع حائل الصحي.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
12:32 AM

"السويدي" رئيسًا تنفيذيًا لنادي الطائي بمنطقة حائل

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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أصدر رئيس مجلس إدارة نادي الطائي بمنطقة حائل، تركي بن عبدالمحسن الضبعان، قرارًا بتعيين بدر بن عايد السويدي رئيسًا تنفيذيًا للنادي.

ويعد "السويدي" من الكفاءات الإدارية المميزة، ومتخصص في الموارد البشرية، وسبق له العمل مديرًا للتدريب والتطوير في شركة المراعي، ويعمل حاليًا في إدارة الموارد البشرية في تجمع حائل الصحي.

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