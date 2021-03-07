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"الداخلية" تكشف التحديثات الأمنية وإحصاء مخالفي الاحترازات بمؤتمر "الصحة"

يُعقد عصراً ويتناول أوضاع الجائحة وخريطة الإصابات بالمملكة ومستجدات اللقاح

تعقد وزارة الصحة، اليوم الأحد، عند الساعة 3:35 عصراً، المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19).

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي؛ الأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات بالمملكة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيراً، والإحصائيات والخدمات الصحية.

بدوره، يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدّم طلال الشلهوب؛ خلال المؤتمر، التحديثات الأمنية، وإحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية.

ويستعرض وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين الدكتور أحمد قطان؛ جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات، وأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق البروتوكولات الصحية، وجهود لجنة سكن العمالة.

ودعت وزارة الصحة، في هذا الصدد، إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية" تكشف التحديثات الأمنية وإحصاء مخالفي الاحترازات بمؤتمر "الصحة"
سبق

تعقد وزارة الصحة، اليوم الأحد، عند الساعة 3:35 عصراً، المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19).

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي؛ الأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات بالمملكة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيراً، والإحصائيات والخدمات الصحية.

بدوره، يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدّم طلال الشلهوب؛ خلال المؤتمر، التحديثات الأمنية، وإحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية.

ويستعرض وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين الدكتور أحمد قطان؛ جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات، وأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق البروتوكولات الصحية، وجهود لجنة سكن العمالة.

ودعت وزارة الصحة، في هذا الصدد، إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
10:40 AM

"الداخلية" تكشف التحديثات الأمنية وإحصاء مخالفي الاحترازات بمؤتمر "الصحة"

يُعقد عصراً ويتناول أوضاع الجائحة وخريطة الإصابات بالمملكة ومستجدات اللقاح

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عبدالحكيم شار - الرياض
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تعقد وزارة الصحة، اليوم الأحد، عند الساعة 3:35 عصراً، المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19).

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي؛ الأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات بالمملكة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيراً، والإحصائيات والخدمات الصحية.

بدوره، يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدّم طلال الشلهوب؛ خلال المؤتمر، التحديثات الأمنية، وإحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية.

ويستعرض وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين الدكتور أحمد قطان؛ جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات، وأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق البروتوكولات الصحية، وجهود لجنة سكن العمالة.

ودعت وزارة الصحة، في هذا الصدد، إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

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