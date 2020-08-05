المعركة معه لم تنتهِ بعد .. "كورونا" يقتل شخصاً كل 15 ثانية

أمريكا والبرازيل والهند والمكسيك أعلى الدول في معدل الوفيات

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا تجاوز 700 ألف شخص على مستوى العالم اليوم (الأربعاء)، وكانت الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك من أعلى الدول تسجيلاً للوفيات.

وبيّن الإحصاء الذي يستند إلى بيانات من الأسبوعين الماضيين أن 5.900 شخص يتوفون في المتوسط كل أربع وعشرين ساعة نتيجة الإصابة بمرض "كوفيد-19"، ويعني ذلك وفاة 247 شخصاً كل ساعة أو شخص كل 15 ثانية.

وتجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة 155 ألف شخص، في ظل استجابة غير منظمة لأزمة صحة عامة عجزت عن الحد من ارتفاع عدد الحالات.

وسجلت بلدان في أنحاء أخرى من العالم، تم فيها الحد من انتشار الفيروس على ما يبدو، زيادات يومية قياسية في الحالات الجديدة مما يبين أن المعركة لم تنته بعد.

ورصدت أستراليا واليابان وهونج كونج وبوليفيا والسودان وإثيوبيا وبلغاريا وبلجيكا وأوزبكستان وإسرائيل ارتفاعات قياسية في حالات الإصابة في الآونة الأخيرة.

وأعلنت أستراليا عدداً قياسياً من الوفيات الجديدة اليوم لترتفع الحصيلة الإجمالية هناك إلى 247 شخصاً.