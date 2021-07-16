النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المحيميد" يؤكد الجاهزية التامة للمسجد الحرام لاستقبال الحجاج غدًا

أكد تهيئة المسارات الخاصة بتنظيم الدخول والخروج والطواف والسعي

أكد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، جاهزية المسجد الحرام التامة لاستقبال الحجاج ليوم غد السبت ٧ ذي الحجة ١٤٤٢هـ، حيث كثفت الاستعدادات الميدانية وهيئت كافة المسارات الخاصة بتنظيم الدخول والخروج والطواف والسعي.

وتفصيلًا، قال "المحيميد": إنه جرى التأكد من جاهزية كافة الإمكانات البشرية والآلية لاستقبال الوفود الأولى إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، وسط بيئة صحية وآمنة مستوفية لكافة المعايير الصحية العالمية، ومراعية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تقديم أفضل الخدمات خلال الموسم الاستثنائي.

وأضاف: أنه تم الاستعداد التام لأروقة المسجد الحرام وصحن المطاف والساحات قبل قدوم الحجيج واستعداد جميع قيادات المسجد الحرام والرئاسة بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, بالإشراف المباشر والميداني على كافة منظومة الخدمات.

وأكد أنه ستتم متابعة الخطة من قبل القيادات لحظة بلحظة لتحقيق الأهداف وتسهيل دخول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف (القدوم, الإفاضة, الوداع) وأن قيامنا بهذا العمل عبادة ينبغي أن نخلص فيها لله سبحانه بالجهود المبذولة والخدمات المقدمة لزوار المسجد الحرام في الكلمة الحسنة والأخلاق الحميدة.

وتابع: أن هذا العمل رسالة عظيمة في إبراز وسطية واعتدال هذا الدين، وقيمه وحسن تعامله، ونبل أخلاقه، مشددًا على ضرورة الحرص على تطوير الأعمال، وتميز وتكاتف العاملين بإدارات المسجد الحرام في أداء مهامهم، والحفاظ على سلامة وراحة قاصدي المسجد الحرام، مشيراً إلى عظمة الأعمال التي يقومون بها وفق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله- وبذل الغالي والنفيس في خدمة المسجد العتيق.

واختتم الحديث بشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يوليانه من اهتمام مباشر بمنظومة خدمات قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكداً أن الدعم السخي من القيادة الرشيدة -حفظها الله- خلال الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية أسهم في إحداث نقلة نوعية لكافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

رئاسة شؤون الحرمين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المحيميد" يؤكد الجاهزية التامة للمسجد الحرام لاستقبال الحجاج غدًا
سبق

أكد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، جاهزية المسجد الحرام التامة لاستقبال الحجاج ليوم غد السبت ٧ ذي الحجة ١٤٤٢هـ، حيث كثفت الاستعدادات الميدانية وهيئت كافة المسارات الخاصة بتنظيم الدخول والخروج والطواف والسعي.

وتفصيلًا، قال "المحيميد": إنه جرى التأكد من جاهزية كافة الإمكانات البشرية والآلية لاستقبال الوفود الأولى إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، وسط بيئة صحية وآمنة مستوفية لكافة المعايير الصحية العالمية، ومراعية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تقديم أفضل الخدمات خلال الموسم الاستثنائي.

وأضاف: أنه تم الاستعداد التام لأروقة المسجد الحرام وصحن المطاف والساحات قبل قدوم الحجيج واستعداد جميع قيادات المسجد الحرام والرئاسة بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, بالإشراف المباشر والميداني على كافة منظومة الخدمات.

وأكد أنه ستتم متابعة الخطة من قبل القيادات لحظة بلحظة لتحقيق الأهداف وتسهيل دخول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف (القدوم, الإفاضة, الوداع) وأن قيامنا بهذا العمل عبادة ينبغي أن نخلص فيها لله سبحانه بالجهود المبذولة والخدمات المقدمة لزوار المسجد الحرام في الكلمة الحسنة والأخلاق الحميدة.

وتابع: أن هذا العمل رسالة عظيمة في إبراز وسطية واعتدال هذا الدين، وقيمه وحسن تعامله، ونبل أخلاقه، مشددًا على ضرورة الحرص على تطوير الأعمال، وتميز وتكاتف العاملين بإدارات المسجد الحرام في أداء مهامهم، والحفاظ على سلامة وراحة قاصدي المسجد الحرام، مشيراً إلى عظمة الأعمال التي يقومون بها وفق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله- وبذل الغالي والنفيس في خدمة المسجد العتيق.

واختتم الحديث بشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يوليانه من اهتمام مباشر بمنظومة خدمات قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكداً أن الدعم السخي من القيادة الرشيدة -حفظها الله- خلال الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية أسهم في إحداث نقلة نوعية لكافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
09:13 PM

"المحيميد" يؤكد الجاهزية التامة للمسجد الحرام لاستقبال الحجاج غدًا

أكد تهيئة المسارات الخاصة بتنظيم الدخول والخروج والطواف والسعي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,835

أكد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، جاهزية المسجد الحرام التامة لاستقبال الحجاج ليوم غد السبت ٧ ذي الحجة ١٤٤٢هـ، حيث كثفت الاستعدادات الميدانية وهيئت كافة المسارات الخاصة بتنظيم الدخول والخروج والطواف والسعي.

وتفصيلًا، قال "المحيميد": إنه جرى التأكد من جاهزية كافة الإمكانات البشرية والآلية لاستقبال الوفود الأولى إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، وسط بيئة صحية وآمنة مستوفية لكافة المعايير الصحية العالمية، ومراعية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تقديم أفضل الخدمات خلال الموسم الاستثنائي.

وأضاف: أنه تم الاستعداد التام لأروقة المسجد الحرام وصحن المطاف والساحات قبل قدوم الحجيج واستعداد جميع قيادات المسجد الحرام والرئاسة بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, بالإشراف المباشر والميداني على كافة منظومة الخدمات.

وأكد أنه ستتم متابعة الخطة من قبل القيادات لحظة بلحظة لتحقيق الأهداف وتسهيل دخول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف (القدوم, الإفاضة, الوداع) وأن قيامنا بهذا العمل عبادة ينبغي أن نخلص فيها لله سبحانه بالجهود المبذولة والخدمات المقدمة لزوار المسجد الحرام في الكلمة الحسنة والأخلاق الحميدة.

وتابع: أن هذا العمل رسالة عظيمة في إبراز وسطية واعتدال هذا الدين، وقيمه وحسن تعامله، ونبل أخلاقه، مشددًا على ضرورة الحرص على تطوير الأعمال، وتميز وتكاتف العاملين بإدارات المسجد الحرام في أداء مهامهم، والحفاظ على سلامة وراحة قاصدي المسجد الحرام، مشيراً إلى عظمة الأعمال التي يقومون بها وفق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله- وبذل الغالي والنفيس في خدمة المسجد العتيق.

واختتم الحديث بشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يوليانه من اهتمام مباشر بمنظومة خدمات قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكداً أن الدعم السخي من القيادة الرشيدة -حفظها الله- خلال الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية أسهم في إحداث نقلة نوعية لكافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,937
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,070
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,409
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,856

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة