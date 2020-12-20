النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الروح الرياضية السِّمة الأبرز في النسخة الخامسة لمهرجان المؤسس للإبل

ظهرت في تهنئة المُلَّاك لبعضهم البعض وتقبلهم للنتائج بصدر رحب

ظهرت بشكل لافت الروح الرياضية في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والذي يُقام خلال الفترة من 1 ديسمبر الحالي وحتى 14 يناير المقبل بالصياهد الجنوبية، وذلك من خلال تقبُّل الجميع للنتائج التي تعلنها لجنة التحكيم، إلى جانب الممارسات الجميلة التي ظهرت بشكل واضح، والمتمثلة في تهنئة مُلَّاك الإبل لبعضهم البعض بعد إعلان النتائج.

وتعتبر الروح الرياضية دليلاً واضحاً على الوعي وتقبُّل الخسارة بصدر رحب، وتقبُّل الفوز بتواضع، كثير من المُلَّاك الفائزين في النسخة الحالية خرج بعد إعلان النتائج ليؤكِّد أنَّ المنافسة كانت قوية، وأنَّ منافسيه قدموا منقيات أو فرديات يُشار لها بالبنان، متمنياً لهم حظاً أوفر في الأشواط أو السنوات المقبلة، وفي المقابل قدَّم أصحاب المراكز الأخرى التهاني للفائزين.

فيما لم تقتصر التهاني بين المُلَّاك فيما بينهم، بل خرج البعض يهنئ خصومه عبر التلفزيون، مثلما فعل مالك الإبل خالد بن سعود بن حثلين، عندما هنَّأ الفائز عليه في فئة كأس النادي لون (الشعل) بندر بن صحن بن شويه على الهواء مباشرة، عبر برنامج "مجلس الصياهد"، ورغم أن ابن حثلين كان البطل في النسخة الماضية، وتراجع للمركز الثاني في النسخة الحالية، إلاَّ أنَّ تحلِّيه بالروح الرياضية، وتهنئته لابن شويه جعله محل تقدير واحترام الجميع، فهذه شيم الكبار.

يشار إلى أن مبادرة خالد بن سعود بن حثلين قد وجدت مباركة من رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، حيث غرَّد عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: "دخول أخي خالد بن سعود بن حثلين إلى برنامج "مجلس الصياهد" ليبارك لمنتزع اللقب منه بندر بن شويه، حقيقة يرفع الرأس، ويشرِّفني كأحد أفراد العائلة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الروح الرياضية السِّمة الأبرز في النسخة الخامسة لمهرجان المؤسس للإبل
سبق

ظهرت بشكل لافت الروح الرياضية في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والذي يُقام خلال الفترة من 1 ديسمبر الحالي وحتى 14 يناير المقبل بالصياهد الجنوبية، وذلك من خلال تقبُّل الجميع للنتائج التي تعلنها لجنة التحكيم، إلى جانب الممارسات الجميلة التي ظهرت بشكل واضح، والمتمثلة في تهنئة مُلَّاك الإبل لبعضهم البعض بعد إعلان النتائج.

وتعتبر الروح الرياضية دليلاً واضحاً على الوعي وتقبُّل الخسارة بصدر رحب، وتقبُّل الفوز بتواضع، كثير من المُلَّاك الفائزين في النسخة الحالية خرج بعد إعلان النتائج ليؤكِّد أنَّ المنافسة كانت قوية، وأنَّ منافسيه قدموا منقيات أو فرديات يُشار لها بالبنان، متمنياً لهم حظاً أوفر في الأشواط أو السنوات المقبلة، وفي المقابل قدَّم أصحاب المراكز الأخرى التهاني للفائزين.

فيما لم تقتصر التهاني بين المُلَّاك فيما بينهم، بل خرج البعض يهنئ خصومه عبر التلفزيون، مثلما فعل مالك الإبل خالد بن سعود بن حثلين، عندما هنَّأ الفائز عليه في فئة كأس النادي لون (الشعل) بندر بن صحن بن شويه على الهواء مباشرة، عبر برنامج "مجلس الصياهد"، ورغم أن ابن حثلين كان البطل في النسخة الماضية، وتراجع للمركز الثاني في النسخة الحالية، إلاَّ أنَّ تحلِّيه بالروح الرياضية، وتهنئته لابن شويه جعله محل تقدير واحترام الجميع، فهذه شيم الكبار.

يشار إلى أن مبادرة خالد بن سعود بن حثلين قد وجدت مباركة من رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، حيث غرَّد عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: "دخول أخي خالد بن سعود بن حثلين إلى برنامج "مجلس الصياهد" ليبارك لمنتزع اللقب منه بندر بن شويه، حقيقة يرفع الرأس، ويشرِّفني كأحد أفراد العائلة".

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
10:36 PM

الروح الرياضية السِّمة الأبرز في النسخة الخامسة لمهرجان المؤسس للإبل

ظهرت في تهنئة المُلَّاك لبعضهم البعض وتقبلهم للنتائج بصدر رحب

A A A
نافل السبيعي - رماح
0
61

ظهرت بشكل لافت الروح الرياضية في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والذي يُقام خلال الفترة من 1 ديسمبر الحالي وحتى 14 يناير المقبل بالصياهد الجنوبية، وذلك من خلال تقبُّل الجميع للنتائج التي تعلنها لجنة التحكيم، إلى جانب الممارسات الجميلة التي ظهرت بشكل واضح، والمتمثلة في تهنئة مُلَّاك الإبل لبعضهم البعض بعد إعلان النتائج.

وتعتبر الروح الرياضية دليلاً واضحاً على الوعي وتقبُّل الخسارة بصدر رحب، وتقبُّل الفوز بتواضع، كثير من المُلَّاك الفائزين في النسخة الحالية خرج بعد إعلان النتائج ليؤكِّد أنَّ المنافسة كانت قوية، وأنَّ منافسيه قدموا منقيات أو فرديات يُشار لها بالبنان، متمنياً لهم حظاً أوفر في الأشواط أو السنوات المقبلة، وفي المقابل قدَّم أصحاب المراكز الأخرى التهاني للفائزين.

فيما لم تقتصر التهاني بين المُلَّاك فيما بينهم، بل خرج البعض يهنئ خصومه عبر التلفزيون، مثلما فعل مالك الإبل خالد بن سعود بن حثلين، عندما هنَّأ الفائز عليه في فئة كأس النادي لون (الشعل) بندر بن صحن بن شويه على الهواء مباشرة، عبر برنامج "مجلس الصياهد"، ورغم أن ابن حثلين كان البطل في النسخة الماضية، وتراجع للمركز الثاني في النسخة الحالية، إلاَّ أنَّ تحلِّيه بالروح الرياضية، وتهنئته لابن شويه جعله محل تقدير واحترام الجميع، فهذه شيم الكبار.

يشار إلى أن مبادرة خالد بن سعود بن حثلين قد وجدت مباركة من رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، حيث غرَّد عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: "دخول أخي خالد بن سعود بن حثلين إلى برنامج "مجلس الصياهد" ليبارك لمنتزع اللقب منه بندر بن شويه، حقيقة يرفع الرأس، ويشرِّفني كأحد أفراد العائلة".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,720
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,640
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,742
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,180

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة