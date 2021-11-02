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مصادر تكشف عن تقنية تنقذ الحياة ستتمتع بها ساعات "أبل ووتش" المقبلة

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية عن تقنية يمكنها أن تنقذ الحياة ستتمتع بها ساعات "أبل ووتش" المقبلة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن ساعات "أبل ووتش" المقرر طرحها في عام 2022، ستدعم ميزة استثنائية لكشف حوادث السيارات.

وأظهرت وثائق داخلية لشركة "أبل" أنها تقوم حاليًا بعمليات الاختبار على ساعات "أبل ووتش" المرتقبة، وتتضمن تلك الميزة لكشف حوادث السيارات والاتصال تلقائيًّا بأرقام الطوارئ لإنقاذ حياة مرتدي الساعة.

ولكن المعضلة لدى ساعات "أبل ووتش" هي الكشف عن حوادث السيارات الفعلية، وحالات التسارع الطبيعية، حتى لا تتصل بأرقام الطوارئ بصورة عشوائية.

وترصد "أبل" حاليًا محاكاة نحو 10 ملايين من حوادث السيارات لضبط خوارزمية الساعة الجديدة.

يذكر أن شركة "جوجل" الأمريكية فعلت شيئًا مشابهًا في تطبيق السلامة على هواتفها "بيكسل"، مستخدمة مستشعرات الحركة والميكروفونات لتحديد حوادث السيارات.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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مصادر تكشف عن تقنية تنقذ الحياة ستتمتع بها ساعات "أبل ووتش" المقبلة
سبق

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية عن تقنية يمكنها أن تنقذ الحياة ستتمتع بها ساعات "أبل ووتش" المقبلة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن ساعات "أبل ووتش" المقرر طرحها في عام 2022، ستدعم ميزة استثنائية لكشف حوادث السيارات.

وأظهرت وثائق داخلية لشركة "أبل" أنها تقوم حاليًا بعمليات الاختبار على ساعات "أبل ووتش" المرتقبة، وتتضمن تلك الميزة لكشف حوادث السيارات والاتصال تلقائيًّا بأرقام الطوارئ لإنقاذ حياة مرتدي الساعة.

ولكن المعضلة لدى ساعات "أبل ووتش" هي الكشف عن حوادث السيارات الفعلية، وحالات التسارع الطبيعية، حتى لا تتصل بأرقام الطوارئ بصورة عشوائية.

وترصد "أبل" حاليًا محاكاة نحو 10 ملايين من حوادث السيارات لضبط خوارزمية الساعة الجديدة.

يذكر أن شركة "جوجل" الأمريكية فعلت شيئًا مشابهًا في تطبيق السلامة على هواتفها "بيكسل"، مستخدمة مستشعرات الحركة والميكروفونات لتحديد حوادث السيارات.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
10:33 AM

مصادر تكشف عن تقنية تنقذ الحياة ستتمتع بها ساعات "أبل ووتش" المقبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية عن تقنية يمكنها أن تنقذ الحياة ستتمتع بها ساعات "أبل ووتش" المقبلة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن ساعات "أبل ووتش" المقرر طرحها في عام 2022، ستدعم ميزة استثنائية لكشف حوادث السيارات.

وأظهرت وثائق داخلية لشركة "أبل" أنها تقوم حاليًا بعمليات الاختبار على ساعات "أبل ووتش" المرتقبة، وتتضمن تلك الميزة لكشف حوادث السيارات والاتصال تلقائيًّا بأرقام الطوارئ لإنقاذ حياة مرتدي الساعة.

ولكن المعضلة لدى ساعات "أبل ووتش" هي الكشف عن حوادث السيارات الفعلية، وحالات التسارع الطبيعية، حتى لا تتصل بأرقام الطوارئ بصورة عشوائية.

وترصد "أبل" حاليًا محاكاة نحو 10 ملايين من حوادث السيارات لضبط خوارزمية الساعة الجديدة.

يذكر أن شركة "جوجل" الأمريكية فعلت شيئًا مشابهًا في تطبيق السلامة على هواتفها "بيكسل"، مستخدمة مستشعرات الحركة والميكروفونات لتحديد حوادث السيارات.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,979
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,917
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,061
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,143

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