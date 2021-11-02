مصادر تكشف عن تقنية تنقذ الحياة ستتمتع بها ساعات "أبل ووتش" المقبلة

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية عن تقنية يمكنها أن تنقذ الحياة ستتمتع بها ساعات "أبل ووتش" المقبلة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن ساعات "أبل ووتش" المقرر طرحها في عام 2022، ستدعم ميزة استثنائية لكشف حوادث السيارات.

وأظهرت وثائق داخلية لشركة "أبل" أنها تقوم حاليًا بعمليات الاختبار على ساعات "أبل ووتش" المرتقبة، وتتضمن تلك الميزة لكشف حوادث السيارات والاتصال تلقائيًّا بأرقام الطوارئ لإنقاذ حياة مرتدي الساعة.

ولكن المعضلة لدى ساعات "أبل ووتش" هي الكشف عن حوادث السيارات الفعلية، وحالات التسارع الطبيعية، حتى لا تتصل بأرقام الطوارئ بصورة عشوائية.

وترصد "أبل" حاليًا محاكاة نحو 10 ملايين من حوادث السيارات لضبط خوارزمية الساعة الجديدة.

يذكر أن شركة "جوجل" الأمريكية فعلت شيئًا مشابهًا في تطبيق السلامة على هواتفها "بيكسل"، مستخدمة مستشعرات الحركة والميكروفونات لتحديد حوادث السيارات.