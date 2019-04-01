النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التجارة" تشهر بمركز تجاري في الباحة يعرض سلعاً غذائية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن يملك منشأة تجارية بالباحة وذلك إثر ثبوت مخالفته لنظام مكافحة الغش التجاري بعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية وسلعاً استهلاكية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالباحة تضمن فرض غرامة مالية على المخالف ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار منشأة تختص بتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية حيث ضبطت 200 سلعة غذائية منتهية الصلاحية وسلعاً غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وبناء عليه تم ضبط الكميات وإتلافها وأحيلت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التجارة" تشهر بمركز تجاري في الباحة يعرض سلعاً غذائية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات
سبق

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن يملك منشأة تجارية بالباحة وذلك إثر ثبوت مخالفته لنظام مكافحة الغش التجاري بعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية وسلعاً استهلاكية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالباحة تضمن فرض غرامة مالية على المخالف ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار منشأة تختص بتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية حيث ضبطت 200 سلعة غذائية منتهية الصلاحية وسلعاً غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وبناء عليه تم ضبط الكميات وإتلافها وأحيلت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
07:28 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
10:03 PM

"التجارة" تشهر بمركز تجاري في الباحة يعرض سلعاً غذائية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
5
7,191

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن يملك منشأة تجارية بالباحة وذلك إثر ثبوت مخالفته لنظام مكافحة الغش التجاري بعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية وسلعاً استهلاكية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالباحة تضمن فرض غرامة مالية على المخالف ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار منشأة تختص بتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية حيث ضبطت 200 سلعة غذائية منتهية الصلاحية وسلعاً غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وبناء عليه تم ضبط الكميات وإتلافها وأحيلت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,992
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,247
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,083
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,928

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة