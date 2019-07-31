مصر.. والدة "قاتل زوجته بعد 24 ساعة من الزفاف" تفجّر مفاجأة‎

تقارير صحفية تكشف تفاصيل مثيرة بخصوص قضية "عروس المنوفية"

كشفت تقارير صحفية مصرية عن تفاصيل مثيرة بخصوص قضية "عروس المنوفية"، التي قُتِلت بعد ساعات من زفافها.

ونشرت صحيفة "الوطن" المصرية أن النيابة العامة استدعت والدة المتهم، التي أكدت أن نجلها يتعاطى الأدوية المهدئة منذ تسع سنوات، ويعاني من مشاكل نفسية؛ لوجود مشاكل مع أهل والده، الذين يدّعون أنه "مجنون".

وذكرت الأم أن نجلها خطب أكثر من مرة وفسخ الخطوبة حتى استقر على زوجته، ولكن كانت هناك مشاكل تعوق الزواج، حيث اختلف مع أهلها على مؤخر الصداق، وطالبته أسرة العروس بـ30 ألف جنيه، وكان غاضباً جداً، قبل السيطرة على الخلاف، حيث استمرت الخطبة حتى انتهت بالزواج.

وقالت والدة المتهم إنها زارته "يوم الصباحية" فوجدته جالساً بصالة شقته وزوجته نائمة، حتى فوجئت في الساعة 12:30 ظهراً بأن شقيق عروس نجلها يخرج ثائراً قائلاً: "أنتم قاعدين هنا (...) الواد قتل البت".

وأضافت أنها فوجئت بجثة العروس ملقاة غارقة في دمائها، وحاولوا إفاقتها بسكب المياه عليها، ولكن شقيقها نقلها إلى المستشفى، موضحةً أنها فوجئت بنجلها مطعوناً بالسكين، إلا أنها لم توجّه الاتهام إلى أحد.

وكانت الجريمة قد هزّت المنوفية خلال ساعات قليلة، حيث توجهت أسرة إحدى الفتيات إلى منزلها في "الصباحية"، من أجل تهنئتها، ليجدوها قتيلة وغارقة في دمائها، ولم يعثروا على الزوج في مسكن الزوجية، إلى أن عُثِر عليه في مستشفى بنها الجامعي.

وعاينت النيابة موقع الحادث، وناظرت جثة العروسة (الزوجة المجني عليها)، التي لقيت مصرعها نتيجة عدة طعنات متفرقة أودت بحياتها.