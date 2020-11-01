"الغذاء والدواء" تضبط 25 ألف لتر شراب شعير "مُضلل غذائيًّا"

اتضح لـ"الهيئة" أنه يحتوي على نكهة عسل دون العسل الطبيعي

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء 25 ألف لتر من منتج، ضمَّن مُصنِّعه البطاقة الغذائية مكونات غير دقيقة، وهو الذي اعتبرته مضللاً ومخالفًا.

وتفصيلاً، فقد أوضحت "الهيئة" أنها رصدت في جدة منتج شراب شعير بالعسل مُضللاً ومخالفًا لمكونات البطاقة الغذائية؛ إذ اتضح لاحقًا أنه يحتوي على نكهة عسل دون العسل الطبيعي.

وأضافت بأنه تم ضبط ٢٥ ألف لتر من المنتج، وجارٕ استكمال الإجراءات اللازمة.



