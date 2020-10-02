"الشؤون الإسلامية" تنظم برامج دعوية لنزلاء السجون بمنطقة الجوف

يقدّمها نخبة من الدعاة.. بمتابعة من الوزير "آل الشيخ"

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في فرعها بمنطقة الجوف- عددًا من الدروس العلمية والكلمات الوعظية لنزلاء السجون بمنطقة الجوف يقدّمها نخبة من دعاة المنطقة.

بدوره أكد فضيلة الشيخ عواد بن سبتي العنزي، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالجوف، أن هذه البرامج الدعوية تأتي ضمن توجيهات واهتمام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بجميع شرائح المجتمع؛ سائلًا المولى جل وعلا للجميع الإخلاص وقبول العمل.