النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ليكون الإجمالي (30) يوماً قابلة للتمديد

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية مدة (20) يوماً بدءاً من مساء اليوم الأحد

"الرشود": "السجون" تقوم بجهود استثنائية في مواجهة فيروس "كورونا"

تكثيف الجولات الميدانية والرقابية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية

إنفاذاً لتوجيه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب؛ بتكثيف الجولات الميدانية الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف، للتأكد من توافر الإجراءات الاحترازية المعتمدة من السلطات المختصة في ظل جائحة كورونا، قامت "دوائر الرقابة" بجولات متفرقة في مختلف مناطق المملكة، ووقفت على جودة التدابير الاحترازية وسلامة الإجراءات المتخذة من "إدارات السجون ودور التوقيف" في مواجهة فيروس كورونا التي أسهمت -بتوفيق الله- في حماية السجناء والموقوفين من هذه الجائحة.

وقال وكيل النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الشيخ فهد بن محمد الرشود؛ إن مديرية السجون تقوم بدورها على أكمل وجه، مشيداً بالجهود الوقائية التي تبذلها في هذا الجانب.

ووجه الرشود، أعضاء الرقابة بالمتابعة والتنسيق المستمرين مع مديري السجون ودور التوقيف حيال وجود أي ملاحظات والرفع عنها فوراً لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الرشود": "السجون" تقوم بجهود استثنائية في مواجهة فيروس "كورونا"
سبق

إنفاذاً لتوجيه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب؛ بتكثيف الجولات الميدانية الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف، للتأكد من توافر الإجراءات الاحترازية المعتمدة من السلطات المختصة في ظل جائحة كورونا، قامت "دوائر الرقابة" بجولات متفرقة في مختلف مناطق المملكة، ووقفت على جودة التدابير الاحترازية وسلامة الإجراءات المتخذة من "إدارات السجون ودور التوقيف" في مواجهة فيروس كورونا التي أسهمت -بتوفيق الله- في حماية السجناء والموقوفين من هذه الجائحة.

وقال وكيل النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الشيخ فهد بن محمد الرشود؛ إن مديرية السجون تقوم بدورها على أكمل وجه، مشيداً بالجهود الوقائية التي تبذلها في هذا الجانب.

ووجه الرشود، أعضاء الرقابة بالمتابعة والتنسيق المستمرين مع مديري السجون ودور التوقيف حيال وجود أي ملاحظات والرفع عنها فوراً لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
12:38 PM

"الرشود": "السجون" تقوم بجهود استثنائية في مواجهة فيروس "كورونا"

تكثيف الجولات الميدانية والرقابية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
995

إنفاذاً لتوجيه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب؛ بتكثيف الجولات الميدانية الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف، للتأكد من توافر الإجراءات الاحترازية المعتمدة من السلطات المختصة في ظل جائحة كورونا، قامت "دوائر الرقابة" بجولات متفرقة في مختلف مناطق المملكة، ووقفت على جودة التدابير الاحترازية وسلامة الإجراءات المتخذة من "إدارات السجون ودور التوقيف" في مواجهة فيروس كورونا التي أسهمت -بتوفيق الله- في حماية السجناء والموقوفين من هذه الجائحة.

وقال وكيل النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الشيخ فهد بن محمد الرشود؛ إن مديرية السجون تقوم بدورها على أكمل وجه، مشيداً بالجهود الوقائية التي تبذلها في هذا الجانب.

ووجه الرشود، أعضاء الرقابة بالمتابعة والتنسيق المستمرين مع مديري السجون ودور التوقيف حيال وجود أي ملاحظات والرفع عنها فوراً لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,086
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,500
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,772
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,470

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة