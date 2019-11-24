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البرق يصعق 13 سجينًا في زيمبابوي أثناء تناولهم الغداء

4 منهم حالتهم خطيرة والـ 9 الآخرون في حالة مستقرة

ضربت صاعقة برق 13 سجينًا، كانوا يتناولون الغداء في سجن شمال غربي زيمبابوي، حسبما أعلن مسؤول، أمس الثلاثاء.

وتفصيلاً، قال نائب المتحدث باسم السجن، بيتر شابراغندا، لوكالة فرانس برس، إن الحادثة وقعت الجمعة في سجن في بلدة هوانغي.

وأوضح المسؤول أن "السجناء كانوا في باحة السجن"، عندما ضربت صاعقة البرق قرابة الساعة 11:30 صباحًا (9:30 ت غ).

ونقل السجناء إلى المستشفى "واعتبرت حالة أربعة منهم خطيرة والتسعة الآخرون في حالة مستقرة"، وفق سكاي نيوز عربية.

وكثيرًا ما تضرب صواعق البرق المصاحبة للعواصف الرعدية مناطق في زيمبابوي، وتودي بالعديد من الأشخاص كل عام.

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البرق يصعق 13 سجينًا في زيمبابوي أثناء تناولهم الغداء
سبق

ضربت صاعقة برق 13 سجينًا، كانوا يتناولون الغداء في سجن شمال غربي زيمبابوي، حسبما أعلن مسؤول، أمس الثلاثاء.

وتفصيلاً، قال نائب المتحدث باسم السجن، بيتر شابراغندا، لوكالة فرانس برس، إن الحادثة وقعت الجمعة في سجن في بلدة هوانغي.

وأوضح المسؤول أن "السجناء كانوا في باحة السجن"، عندما ضربت صاعقة البرق قرابة الساعة 11:30 صباحًا (9:30 ت غ).

ونقل السجناء إلى المستشفى "واعتبرت حالة أربعة منهم خطيرة والتسعة الآخرون في حالة مستقرة"، وفق سكاي نيوز عربية.

وكثيرًا ما تضرب صواعق البرق المصاحبة للعواصف الرعدية مناطق في زيمبابوي، وتودي بالعديد من الأشخاص كل عام.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
01:05 AM

البرق يصعق 13 سجينًا في زيمبابوي أثناء تناولهم الغداء

4 منهم حالتهم خطيرة والـ 9 الآخرون في حالة مستقرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضربت صاعقة برق 13 سجينًا، كانوا يتناولون الغداء في سجن شمال غربي زيمبابوي، حسبما أعلن مسؤول، أمس الثلاثاء.

وتفصيلاً، قال نائب المتحدث باسم السجن، بيتر شابراغندا، لوكالة فرانس برس، إن الحادثة وقعت الجمعة في سجن في بلدة هوانغي.

وأوضح المسؤول أن "السجناء كانوا في باحة السجن"، عندما ضربت صاعقة البرق قرابة الساعة 11:30 صباحًا (9:30 ت غ).

ونقل السجناء إلى المستشفى "واعتبرت حالة أربعة منهم خطيرة والتسعة الآخرون في حالة مستقرة"، وفق سكاي نيوز عربية.

وكثيرًا ما تضرب صواعق البرق المصاحبة للعواصف الرعدية مناطق في زيمبابوي، وتودي بالعديد من الأشخاص كل عام.

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