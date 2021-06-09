"المرور": ضبط قائد شاحنة قام بعكس السير والعقوبة في انتظاره

بعد شكوى أحد المواطنين ومقطع فيديو يوضح الضرر الذي تسبّب فيه

تفاعل المرور السعودي مع شكوى أحد المواطنين من قيام شخص بعكس السير؛ ما تسبّب له ولزوجته الحامل في أضرارٍ ودفعه ذلك لتسجيل فيديو للواقعة.

ونشر "المرور" تغريدة بحسابه، قال فيها: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تمّ ضبط قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.