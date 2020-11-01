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الأردن يفرض حظر تجول شاملًا لمواجهة "كورونا"

إبقاء التعليم عن بعد إلى نهاية الفصل الدراسي

أعلنت حكومة الأردن، اليوم (الأحد)، فرض حظر تجول شامل في البلاد لمدة أربعة أيام، بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية المقرّر عقدها في العاشر من الشهر الجاري.

وأوضح رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها الدستوري، وسيتم فرض حظر تجول شامل لمدة أربعة أيام ينتهي في 15 الشهر ذاته، لمواجه تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وبيّن أن التعليم عن بعد في المدارس والجامعات سيستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي، كما ستغلق مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة بما فيها تلك الموجودة في الفنادق والمجمعات السكنية والسياحية في جميع أنحاء البلاد، ابتداءً من غد.

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الأردن يفرض حظر تجول شاملًا لمواجهة "كورونا"
سبق

أعلنت حكومة الأردن، اليوم (الأحد)، فرض حظر تجول شامل في البلاد لمدة أربعة أيام، بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية المقرّر عقدها في العاشر من الشهر الجاري.

وأوضح رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها الدستوري، وسيتم فرض حظر تجول شامل لمدة أربعة أيام ينتهي في 15 الشهر ذاته، لمواجه تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وبيّن أن التعليم عن بعد في المدارس والجامعات سيستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي، كما ستغلق مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة بما فيها تلك الموجودة في الفنادق والمجمعات السكنية والسياحية في جميع أنحاء البلاد، ابتداءً من غد.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
09:14 PM

الأردن يفرض حظر تجول شاملًا لمواجهة "كورونا"

إبقاء التعليم عن بعد إلى نهاية الفصل الدراسي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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أعلنت حكومة الأردن، اليوم (الأحد)، فرض حظر تجول شامل في البلاد لمدة أربعة أيام، بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية المقرّر عقدها في العاشر من الشهر الجاري.

وأوضح رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها الدستوري، وسيتم فرض حظر تجول شامل لمدة أربعة أيام ينتهي في 15 الشهر ذاته، لمواجه تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وبيّن أن التعليم عن بعد في المدارس والجامعات سيستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي، كما ستغلق مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة بما فيها تلك الموجودة في الفنادق والمجمعات السكنية والسياحية في جميع أنحاء البلاد، ابتداءً من غد.

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