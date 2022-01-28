في نصف النهائي الآسيوي.. قبضة الأخضر تسعى لعبور البحرين والتأهل للنهائي

تعود منافسات البطولة الآسيوية الـ20 للمنتخبات لكرة اليد، المؤهلة لبطولة العالم 2023 "بولندا - السويد" التي تستضيفها المنطقة الشرقية حتى 31 يناير الجاري، غدًا السبت، في افتتاح نصف النهائي؛ إذ يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة اليد إلى التأهل للمباراة النهائية بعد تأهله رسميًا لبطولة العالم للمرة العاشرة في تاريخه عندما يواجه منتخب البحرين في الدور نصف النهائي من البطولة.

وينطلق اللقاء عند الساعة السادسة مساءً على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ويسعى خلالها المنتخب السعودي لتحقيق إنجاز فريد بالوصول للنهائي الآسيوي لأول مرة في تاريخه، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد تجاوزه منتخبَي كوريا وأوزبكستان في الدور الرئيس للبطولة، وستكون الفرصة مواتية للأخضر السعودي لاستغلال عامل الأرض والجمهور.

وفي اللقاء الآخر الذي سيقام ضمن الدور ذاته، يلتقي منتخبا قطر وإيران عند الساعة الرابعة عصرًا لتحديد الطرف الأول المتأهل للنهائي.

إحصائيات من البطولة

يعتبر منتخبا البحرين وقطر الوحيدين اللذين لم يسجلا أي خسارة في البطولة حتى الآن، فيما خسر المنتخب السعودي في مواجهتين أمام إيران وقطر، وخسر منتخب إيران أمام منتخب البحرين.

الأكثر تسجيلًا

يعتبر منتخب البحرين أكثر منتخبات البطولة تسجيلًا للأهداف بواقع "226" هدفًا، يليه الأردن "198" هدفًا، ثم السعودية "181"، بعدها إيران "179"، فيما يحتل منتخب قطر المركز السادس "160" هدفًا.

الأقوى دفاعًا

يعتبر دفاع المنتخب القطري الأبرز من بين المنتخبات الأربعة المشاركة في الدور نصف النهائي؛ حيث تلقى منتخب قطر 87 هدفًا، ويحل البحرين ثانيًا بتلقيه "119"، ثم السعودية وإيران بنفس العدد "140" هدفًا، فيما تعد حراسة البحرين بقيادة الحارس محمد عبدالحسن الأفضل بـ"99" تصديًا وبنسبة 45.4%، وتأتي قطر ثانيًا بوجود الحارسين بلال لابينيكا، ورشيد يوسف بـ"70" تصديًا بنسبة 44.50%، ثم حراسة منتخب إيران التي يبرز فيها محمد سيافوشيشا بـ"69" تصديًا بنسبة 33%، أما الأخضر السعودي بقيادة محمد آل سالم فتصدت إلى "60" كرة بنسبة 30%.

الأكثر قطعًا للكرات وتسجيلًا

يعد لاعب المنتخب السعودي مجتبى آل سالم أكثر لاعب خطفًا للكرات في البطولة بواقع 8 بالتساوي مع الكويتي مشعل الحربي والعراقي بدرالدين حمودي، كما يعد آل سالم أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في المنتخب السعودي في البطولة "25" هدفًا، ويحتل بها المركز الخامس عشر، فيما يتصدر الهندي أنكيت صدارة الهدافين بـ63 هدفًا، في المقابل يعتبر اللاعب البحريني مهدي حبيب أكثر لاعب تهديفًا لمنتخبه "37" هدفًا في المركز الخامس، ويحتل لاعب إيران سجاد استكي المركز السابع "32" هدفًا، ويحتل أفضل هداف لمنتخب قطر فرانكيز المركز الرابع عشر برصيد "28" هدفًا.

نفاذ التذاكر

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن نفاد جميع التذاكر المطروحة للجماهير بالدخول إلى الصالة في الدور نصف النهائي بنفس السعة الاستيعابية السابقة، وهي 2481 مقعدًا لعامة الجماهير و450 مقعدًا للعائلات في صالة الدمام.