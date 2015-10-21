النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحت شعار "القائد الطموح".. "صحة الطائف" تطلق جائزة لمديري مراكز الرعاية

لتأصيل الإبداع القيادي وقياس التميز الإداري وخلق ثقافة المنافسة

أعلنت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف عن جائزة "القائد الطموح" لمديري مراكز الرعاية الصحية.

وذكرت الشؤون الصحية أن الهدف من الجائزة هو تشجيع مديري المراكز الصحية الأولية، وكذلك تأصيل الإبداع القيادي، وقياس التميز الإداري، وخلق ثقافة المنافسة لدى القياديين، كما ستساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين إلى أعلى مراتب الرضا؛ ليتحقق ما يتوق إليه جميع مراجعي مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأشارت إلى أن الجائزة اشتملت على العديد من المعايير؛ منها نتائج تقارير الزائر السري وعدد بلاغات ٩٣٧ وعدد بلاغات تذاكر القيادة والتحكم، ونتيجة مؤشر تجربة المريض والمبادرات الإبداعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تحت شعار "القائد الطموح".. "صحة الطائف" تطلق جائزة لمديري مراكز الرعاية
سبق

أعلنت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف عن جائزة "القائد الطموح" لمديري مراكز الرعاية الصحية.

وذكرت الشؤون الصحية أن الهدف من الجائزة هو تشجيع مديري المراكز الصحية الأولية، وكذلك تأصيل الإبداع القيادي، وقياس التميز الإداري، وخلق ثقافة المنافسة لدى القياديين، كما ستساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين إلى أعلى مراتب الرضا؛ ليتحقق ما يتوق إليه جميع مراجعي مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأشارت إلى أن الجائزة اشتملت على العديد من المعايير؛ منها نتائج تقارير الزائر السري وعدد بلاغات ٩٣٧ وعدد بلاغات تذاكر القيادة والتحكم، ونتيجة مؤشر تجربة المريض والمبادرات الإبداعية.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
10:38 AM

تحت شعار "القائد الطموح".. "صحة الطائف" تطلق جائزة لمديري مراكز الرعاية

لتأصيل الإبداع القيادي وقياس التميز الإداري وخلق ثقافة المنافسة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
872

أعلنت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف عن جائزة "القائد الطموح" لمديري مراكز الرعاية الصحية.

وذكرت الشؤون الصحية أن الهدف من الجائزة هو تشجيع مديري المراكز الصحية الأولية، وكذلك تأصيل الإبداع القيادي، وقياس التميز الإداري، وخلق ثقافة المنافسة لدى القياديين، كما ستساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين إلى أعلى مراتب الرضا؛ ليتحقق ما يتوق إليه جميع مراجعي مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأشارت إلى أن الجائزة اشتملت على العديد من المعايير؛ منها نتائج تقارير الزائر السري وعدد بلاغات ٩٣٧ وعدد بلاغات تذاكر القيادة والتحكم، ونتيجة مؤشر تجربة المريض والمبادرات الإبداعية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,037
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,651
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,964
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,077

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة