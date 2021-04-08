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"التحالف": اعتراض وتدمير "مسيَّرة مفخخة" أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

قال إن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين من قِبل الميليشيا تُعدُّ جرائم حرب

أعلنت قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وتفصيلاً، قال "التحالف" إن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قِبل الميليشيا الحوثية تعدُّ جرائم حرب.

وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": اعتراض وتدمير "مسيَّرة مفخخة" أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط
سبق

أعلنت قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وتفصيلاً، قال "التحالف" إن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قِبل الميليشيا الحوثية تعدُّ جرائم حرب.

وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
01:04 AM
اخر تعديل
08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
03:49 AM

"التحالف": اعتراض وتدمير "مسيَّرة مفخخة" أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

قال إن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين من قِبل الميليشيا تُعدُّ جرائم حرب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,151

أعلنت قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وتفصيلاً، قال "التحالف" إن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قِبل الميليشيا الحوثية تعدُّ جرائم حرب.

وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

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