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"الصحة": تسجيل 338 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 320 خلال الـ24 ساعة الماضية

العمل جارٍ فيهما منذ سنوات.. إيران تُقِر بإنشاء مفاعلين نوويين جديدين

"صالحي" اعتبرهما أكبر مشروع صناعي في البلاد

اعترف مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، بأن بلاده تنشئ حاليًا مفاعليْن نوويين جديدين؛ بحسب ما أوردته "فرانس 24" اليوم (السبت).

وأقر "صالحي" في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، بأن العمل في هذين المفاعلين بدأ قبل عدة أعوام.

واعتبر أن "إنشاء المفاعلين أكبر مشروع صناعي في البلاد".

وبيّن "صالحي" أن حجم الاستثمارات فيهما يصل إلى 10 مليارات دولار.

وأكد استمرار بلاده في تجاوز الحظر المفروض على تخصيب اليورانيوم، المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وذكر أن إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في الوقت الحاضر خلال فترة 24 ساعة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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العمل جارٍ فيهما منذ سنوات.. إيران تُقِر بإنشاء مفاعلين نوويين جديدين
سبق

اعترف مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، بأن بلاده تنشئ حاليًا مفاعليْن نوويين جديدين؛ بحسب ما أوردته "فرانس 24" اليوم (السبت).

وأقر "صالحي" في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، بأن العمل في هذين المفاعلين بدأ قبل عدة أعوام.

واعتبر أن "إنشاء المفاعلين أكبر مشروع صناعي في البلاد".

وبيّن "صالحي" أن حجم الاستثمارات فيهما يصل إلى 10 مليارات دولار.

وأكد استمرار بلاده في تجاوز الحظر المفروض على تخصيب اليورانيوم، المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وذكر أن إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في الوقت الحاضر خلال فترة 24 ساعة.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
04:40 PM

العمل جارٍ فيهما منذ سنوات.. إيران تُقِر بإنشاء مفاعلين نوويين جديدين

"صالحي" اعتبرهما أكبر مشروع صناعي في البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعترف مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، بأن بلاده تنشئ حاليًا مفاعليْن نوويين جديدين؛ بحسب ما أوردته "فرانس 24" اليوم (السبت).

وأقر "صالحي" في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، بأن العمل في هذين المفاعلين بدأ قبل عدة أعوام.

واعتبر أن "إنشاء المفاعلين أكبر مشروع صناعي في البلاد".

وبيّن "صالحي" أن حجم الاستثمارات فيهما يصل إلى 10 مليارات دولار.

وأكد استمرار بلاده في تجاوز الحظر المفروض على تخصيب اليورانيوم، المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وذكر أن إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في الوقت الحاضر خلال فترة 24 ساعة.

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