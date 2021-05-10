"طيران التحالف" يدمِّر عربتَيْن وأطقمًا عسكرية ومصرع أطقمها كافة

خلال هجوم على عدد من الميليشيات الحوثية في صرواح

شنَّ طيران تحالف دعم الشرعية هجومًا على عدد من الميليشيات الحوثية في صرواح، تسبب في مقتل كل أفراد الأطقم العسكرية.

وتُبيِّن التفاصيل أن الغارات التي شنتها طائرات التحالف تسببت في تدمير عربتَيْن وثلاثة أطقم غرب صرواح، ومصرع كل من على متنها من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.