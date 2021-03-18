أعلن الديوان الملكي في بيان له وفاة الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي، وسيصلى عليه يوم غدٍ الجمعة، في مدينة الرياض. وفيما يلي بيان الديوان الملكي: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الجمعة الموافق 6/ 8 / 1442هـ، في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-18 أعلن الديوان الملكي في بيان له وفاة الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي، وسيصلى عليه يوم غدٍ الجمعة، في مدينة الرياض.

وفيما يلي بيان الديوان الملكي:

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الجمعة الموافق 6/ 8 / 1442هـ، في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442 04:17 PM

الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز سيصلى عليه يوم غدٍ الجمعة في مدينة الرياض





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أعلن الديوان الملكي في بيان له وفاة الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي، وسيصلى عليه يوم غدٍ الجمعة، في مدينة الرياض.

وفيما يلي بيان الديوان الملكي:

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الجمعة الموافق 6/ 8 / 1442هـ، في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.