صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض تمكنت من القبض على (مواطِنين اثنين في العقد الثالث من العمر)، تورطا بالاعتداء على متجر تموينات وتهديد العاملين فيه والاستيلاء على مبالغ مالية وبضائع تحت تهديد السلاح الأبيض. وقال: تم توقيفهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما؛ لإحالتهما إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض: القبض على شخصين تورطا بالاعتداء على متجر تموينات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-28 صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض تمكنت من القبض على (مواطِنين اثنين في العقد الثالث من العمر)، تورطا بالاعتداء على متجر تموينات وتهديد العاملين فيه والاستيلاء على مبالغ مالية وبضائع تحت تهديد السلاح الأبيض.



وقال: تم توقيفهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما؛ لإحالتهما إلى النيابة العامة.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442 03:51 PM

شرطة الرياض: القبض على شخصين تورطا بالاعتداء على متجر تموينات قاما بتهديد العاملين فيه والاستيلاء على مبالغ وبضائع تحت تهديد السلاح





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صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض تمكنت من القبض على (مواطِنين اثنين في العقد الثالث من العمر)، تورطا بالاعتداء على متجر تموينات وتهديد العاملين فيه والاستيلاء على مبالغ مالية وبضائع تحت تهديد السلاح الأبيض.



وقال: تم توقيفهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما؛ لإحالتهما إلى النيابة العامة.