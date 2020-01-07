"جهيّر" و"نهيّر".. "الهمزاني" يروي تفاصيل رحلة الـ4 أيام من الرياض إلى "نيوم"

قال لـ "سبق": السيارتان ستجوبان المملكة.. ووجهتنا القادمة مدينة جبة بحائل

كشف صاحب فكرة الرحلة حول المملكة بالسيارات الكلاسيكية "محمد الهمزاني" لـ "سبق" أن فريق السيارات الكلاسيكية "جهيّر ونهيّر" هو جزء من فريق النادي السعودي للسيارات الكلاسيكية.

وفي التفاصيل، قال "الهمزاني": بدأت الفكرة بعدم الاكتفاء بوقوف السيارات بالعرض، فقمنا قبل أعوام بشراء سيارتين من نوع شفرولية بيل اير موديل 1957م، كانتا ينقصهما الكثير من قطع الماكينة وديفرنس وغيره، أطلقنا عليهما اسم "جهيّر ونهيّر"، كلاهما يكتسبان صفات خاصة بهما ليكتشفا سوياً قيمتنا الجغرافية وقيمتنا العربية وحضارتنا وتقاليدنا.

وأضاف: حددنا نقطة لزيارتها في وقت مجدول ومحدد، فتشجعنا لوصول النقطة ونؤمن بأننا سنواجه مخاطر من أعطال وغيره، فأحببنا إيصال رسالة قسمناها إلى قسمين، قسم يهتم بالجغرافيا والأماكن السياحية، والمجموعة الأخرى تهتم بالتاريخ والثقافة السعودية. والبداية هدفنا الوصول لحائل انطلاقاً من العاصمة " الرياض"، كان الهدف من عام 2012 م، فلما بنينا الثقة بالسيارات بدأت الرحلة شمال المملكة والنقطة هي " نيوم".

ويقود "محمد الهمزاني" السيارة " جهيّر"، وهي تحمل اللون الأخضر واهتمامها بالبيئة، وتهتم بالأماكن السياحية، والاحتباس الحراري، والتغيرات المناخية، والتوعية بالنظافة والاحتطاب الجائر.

أما السيارة "نهيّر"، فيقودها عبدالوهاب الحصين، وهي الأخت الكبرى لجهيّر وتحمل اللون "البني" ومهتمة بالتاريخ، ومهتمة بالموروث الشعبي، " القهوة- الأكلات الشعبية " ومن ضمن اهتماماتها مجالسة الشُّعار، ومهتمة بكبار السن، وتعتقد بأن كبار السن عندهم قصص لم تكتب، ولم نهتم بمآسيهم وقصصهم، ولم نسجل لهم روايات الحزن والمآسي والصبر التي مروا بها. فتوجه نهيّر رسالة: إن كان عندك كبير في السن فلا تتركه بل دون قصصه بكل أحوالها.

وأكد "الهمزاني" أن الشخصيتين المتمثلتين بالسيارتين سوف تجوبان المملكة، بدأناها إلى نيوم والوصول محدد وهو بتاريخ 31 ديسمبر 2019 م، ولمدة 10 أعوام قادمة بمشيئة الله، فرحلتنا من الرياض إلى نيوم استغرقت أربعة أيام، فكانت رحلتنا بعبور منطقة القصيم ومررنا متحف العقيلات، ثم لحائل وزرنا قصر القشلة، ثم العلا وجبل الفيل، ثم لمدائن صالح ثم الوجه إلى نيوم ثم إلى حقل ثم إلى بجدة، فشاهدنا النقوش على الجبال وهي مناطق جبلية جميلة جداً، ثم زرنا متحف خيل وهيل، ومن منطقة تبوك اتجهنا إلى مدينة دومة الجندل فزرنا قلعة مارد ومسجد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووجهتنا القادمة مدينة جبة بحائل، ومن حائل سنتجه إلى نقطة البداية وهي العاصمة "الرياض"، وستكون هناك رحلة قادمة للجنوب.