شاهد.. "محافظ ينبع" يسّلم وحدات سكنية خيرية لمستحقيها بحي الأندلس

بالمرحلة الثانية لبرنامج الإسكان الخيري بالمحافظة.. والانتهاء من الثالثة 2020

سلّم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، اليوم الخميس، عدداً من الوحدات السكنية الخيرية لمستحقيها في حي الأندلس بينبع، والمقامة على نفقة شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس لوبريف، بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفرع المستودع الخيري بينبع.

حضر التسليم رئيس الشركة وكبير الإداريين التنفيذيين المهندس طارق بن عبدالعزيز النعيم، ونائب الرئيس للإدارة والتسويق الأمير نواف بن سعود آل سعود.

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال المهندس طارق بن عبدالعزيز النعيم: إن هذه المبادرة هي إحدى مبادرات برنامج المسؤولية الاجتماعية بالشركة، وتهدف من خلالها إلى التنمية والمشاركة في العمل العام الذي يسهم في تنمية المجتمع، لافتاً إلى أن برنامج الإسكان الخيري يعد أحد البرامج الرئيسية للخدمة الاجتماعية في لوبريف.

وأضاف المهندس طارق بن عبدالعزيز النعيم أنه تم التوقيع لبناء 15 منزلاً بمدينة ينبع، وتسليم المرحلة الأولى وهي 5 وحدات سكنية عام 2018م، واليوم نحتفل بانتهاء المرحلة الثانية من البرنامج وتسليم 5 وحدات سكنية لمستفيديها، وسوف يتم الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة عام 2020م.

وفي الختام، تم توزيع المساكن على مستحقيها، وتم تكريم الجهات المتعاونة.

وأثنى "السحيمي" على الدور الرائد لعدد من الشركات العاملة بمدينة ينبع، فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، مشيداً بدور لوبريف في تنفيذ عدد من الوحدات السكنية الخيرية بينبع وتجهيزها في أطار المسؤولية الاجتماعية.

من جانبهم عبر عدد من المستفيدين عن شكرهم لمحافظ ينبع وللشركة على هذه البادرة الطيبة في توفير مساكن خيرية للمحتاجين.