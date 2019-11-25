عائلة الطفل "أصيل" المقتول على يد خاطب شقيقته تقرر دفنه.. غداً

بعد 5 أيام من الحادثة

قرر ذوو الطفل أصيل جعر، الذي قتل على يد خاطب شقيقته في يوم الخطبة، دفنه يوم غد الثلاثاء، بعد الصلاة عليه عصرًا بجامع القرعاوي.

وكشفت "سبق" في وقت سابق، تفاصيل حول الحادث المأساوي للطالب "أصيل"، الذي عثر عليه مقتولاً بجوار مدرسته بمحافظة أبو عريش الخميس، حيث إن القاتل خطيب شقيقة المقتول، وكان مقررًا إتمام خطبتهما ليلة وقوع الجريمة.

وقال عم الطفل "أصيل" رمزي جعر، حينها لـ"سبق": إن "الحادثة وقعت تفاصيلها ظهر الخميس، بعد خروج الطالب من مدرسته، حيث إن القاتل صديق للعائلة، وكان مقررًا خطبته على شقيقة المقتول".

وأضاف: "عند الساعة 12:38 خرج أصيل من المدرسة برفقة القاتل، ولم يصل إلى البيت، حتى تواصلت معنا الجهات الأمنية بشأن وجوده مقتولاً أمام فناء المدرسة".

وتابع: "حضرنا إلى موقع الجريمة، وكان معنا القاتل وكان متأثراً بالحادثة كبقية الأهل والأقرباء ولم نشك قط فيه، حيث أكد لوالده أنه لم يجده في المدرسة لحظة ذهابه إليه، وبعد مكوثنا في موقع الجريمة عدة ساعات، والقاتل بيننا تعرف عليه عدد من زملاء أصيل، وبينوا أنه قام بأخذه من المدرسة في نهاية الدوام، حينها بدأ الارتباك عليه ودخل في نوبة بكاء غريبة".

ومضى قائلاً: "بعد رجوعنا مع الجهات الأمنية لكاميرات المدرسة والمحلات المجاورة لها، تبين لنا خروجه من المدرسة وركوبه مع القاتل في سيارته، وعلى الفور تم القبض عليه".

وتابع عم الطفل: "في التحقيق أكد أنه لم يكن يشعر بما قام به لحظة القتل، حيث إنه لا توجد بينهما أية خلافات من قبل".