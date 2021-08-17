متى علمت أمريكا بنية الرئيس الأفغاني الفرار من البلاد؟

رغم تقدم "طالبان".. الأفغان أملوا الدفاع عن كابول

ذكر موقع "نيوزي" الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن موظفي السفارة الأمريكية في كابول كانوا يعلمون بأن الرئيس الأفغاني أشرف غني قد يفرّ من البلاد حال سيطرة حركة طالبان على العاصمة، من خلال تلقيهم برقية تطلعهم على الأمر قبل يوم من فراره.

وبيّن "نيوزي" أنه حصل على آخر برقية من السفارة الأمريكية في كابول، أُرسلت السبت الماضي، قبل سيطرة "طالبان" على العاصمة الأفغانية، وكان موظفو السفارة على علم بأن "غني" قد يفرّ من البلاد.

وأضاف أنه "بعد إرسال البرقية، جرى إجلاء الموظفين في السفارة الأمريكية بالكامل".

وأشار الموقع إلى أن الأفغان كانوا لا يزالون يأملون الدفاع عن كابول بعد دخول مسلحي "طالبان" لمشارفها.

وغادر "غني" أفغانستان بعد دخول مقاتلي "طالبان" كابول، وبعد ساعات، برر فراره بأنه كان أمام خيار مواجهة مسلحي "طالبان" أو مغادرة البلاد.