النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفيضانات تكلّف ألمانيا 30 مليار يورو

تتقاسمها الحكومة مع المقاطعات

أعلنت المستشارة أنغيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا ستخصص 30 مليار يورو؛ لإعادة إعمار المناطق التي دمّرتها الفيضانات منتصف يوليو الفائت في غرب البلاد.

وبيّنت "ميركل" في مؤتمر صحافي أن المبلغ ستتقاسمه الدولة الفيدرالية والمقاطعات الألمانية الست عشرة، وفقاً لـ"فرانس 24".

واتفقت المستشارة مع قادة المقاطعات على تحسين نظام التحذير في البلاد، عبر خطوات بينها تقديم مبلغ يصل إلى 88 مليون يورو للمقاطعات؛ لتحديث أجهزة الإنذار وتثبيتها بحلول العام 2023.

وقُتِل 190 شخصاً على الأقل، جرّاء الفيضانات التي اجتاحت غرب ألمانيا في منتصف يوليو، فيما كانت راينلند بالاتينات وشمال الراين-فيستفاليا المقاطعتين الأكثر تضرراً.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الفيضانات تكلّف ألمانيا 30 مليار يورو
سبق

أعلنت المستشارة أنغيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا ستخصص 30 مليار يورو؛ لإعادة إعمار المناطق التي دمّرتها الفيضانات منتصف يوليو الفائت في غرب البلاد.

وبيّنت "ميركل" في مؤتمر صحافي أن المبلغ ستتقاسمه الدولة الفيدرالية والمقاطعات الألمانية الست عشرة، وفقاً لـ"فرانس 24".

واتفقت المستشارة مع قادة المقاطعات على تحسين نظام التحذير في البلاد، عبر خطوات بينها تقديم مبلغ يصل إلى 88 مليون يورو للمقاطعات؛ لتحديث أجهزة الإنذار وتثبيتها بحلول العام 2023.

وقُتِل 190 شخصاً على الأقل، جرّاء الفيضانات التي اجتاحت غرب ألمانيا في منتصف يوليو، فيما كانت راينلند بالاتينات وشمال الراين-فيستفاليا المقاطعتين الأكثر تضرراً.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
07:29 PM

الفيضانات تكلّف ألمانيا 30 مليار يورو

تتقاسمها الحكومة مع المقاطعات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,489

أعلنت المستشارة أنغيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا ستخصص 30 مليار يورو؛ لإعادة إعمار المناطق التي دمّرتها الفيضانات منتصف يوليو الفائت في غرب البلاد.

وبيّنت "ميركل" في مؤتمر صحافي أن المبلغ ستتقاسمه الدولة الفيدرالية والمقاطعات الألمانية الست عشرة، وفقاً لـ"فرانس 24".

واتفقت المستشارة مع قادة المقاطعات على تحسين نظام التحذير في البلاد، عبر خطوات بينها تقديم مبلغ يصل إلى 88 مليون يورو للمقاطعات؛ لتحديث أجهزة الإنذار وتثبيتها بحلول العام 2023.

وقُتِل 190 شخصاً على الأقل، جرّاء الفيضانات التي اجتاحت غرب ألمانيا في منتصف يوليو، فيما كانت راينلند بالاتينات وشمال الراين-فيستفاليا المقاطعتين الأكثر تضرراً.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,615
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,318
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,601
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,272

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة