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العراق: الربط الكهربائي الخليجي سيجهز في صيف 2022

"موسى": الحكومة ماضية بشكل جدي بتأسيسه  والتعاون ملموس

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، أنها ماضية في الربط الكهربائي الخليجي، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً في صيف 2022.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح صحفي، إن "الحكومة ماضية بشكل جدي بتأسيس مشروع الربط الخليجي، والتعاون ملموس وكبير من ناحية الربط من مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف أن "المشروع سيؤمن طاقة من خلال التعاون المشترك ما بين العراق وهيئة الربط الخليجي".

وقبل أيام بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، الاستثمارات الخليجية في العراق ومشروع الربط الكهربائي بينهما.

وفي ديسمبر الماضي أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، إنجاز 80% من مشروع الربط الخليجي.

وزارة الكهرباء العراقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العراق: الربط الكهربائي الخليجي سيجهز في صيف 2022
سبق

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، أنها ماضية في الربط الكهربائي الخليجي، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً في صيف 2022.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح صحفي، إن "الحكومة ماضية بشكل جدي بتأسيس مشروع الربط الخليجي، والتعاون ملموس وكبير من ناحية الربط من مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف أن "المشروع سيؤمن طاقة من خلال التعاون المشترك ما بين العراق وهيئة الربط الخليجي".

وقبل أيام بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، الاستثمارات الخليجية في العراق ومشروع الربط الكهربائي بينهما.

وفي ديسمبر الماضي أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، إنجاز 80% من مشروع الربط الخليجي.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
03:22 PM

العراق: الربط الكهربائي الخليجي سيجهز في صيف 2022

"موسى": الحكومة ماضية بشكل جدي بتأسيسه  والتعاون ملموس

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
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أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، أنها ماضية في الربط الكهربائي الخليجي، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً في صيف 2022.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح صحفي، إن "الحكومة ماضية بشكل جدي بتأسيس مشروع الربط الخليجي، والتعاون ملموس وكبير من ناحية الربط من مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف أن "المشروع سيؤمن طاقة من خلال التعاون المشترك ما بين العراق وهيئة الربط الخليجي".

وقبل أيام بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، الاستثمارات الخليجية في العراق ومشروع الربط الكهربائي بينهما.

وفي ديسمبر الماضي أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، إنجاز 80% من مشروع الربط الخليجي.

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