بالصور.. "الشؤون الإسلامية" بالجوف تتفاعل مع اليوم العالمي للمعلم

بعبارات وتصاميم مميزة تحمل رسائل التقدير والعرفان بدوره في المجتمع

تفاعل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف مع اليوم العالمي للمعلم الذي يتوافق مع اليوم الخامس من شهر أكتوبر كل عام، بنشر تصاميم وبروشورات تحمل رسائل تقدير وعرفان بالدور الذي يقدمه المعلم والمعلمة في بناء العقول وتنشئة الأجيال ليكونوا نواةً صالحة للمستقبل.

وحظيت البروشورات والتصاميم بتداول واسع وإشادة من رواد التواصل الاجتماعي بالمبادرة التي قدمتها الإسلامية بالجوف تزامنًا مع يوم المعلم العالمي ، منوهين بالرسالة والجهود التي تقدمها الإسلامية في المشاركة في المناسبات العالمية المختلفة تجسيدًا للرسالة التي تقوم بها.