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أمير الرياض يرعى تخرُّج الدفعة الـ 16 للبكالوريوس والـ11 للماجستير بجامعة سلطان

قدم التهنئة للخريجين وآبائهم وللوطن جميعًا وعلى رأسهم خادم الحرمين

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم (المظلة النظامية لجامعة الأمير سلطان)، أمس الاثنين حفل تخريج الدفعة السادسة عشرة من خريجي البكالوريوس، والحادية عشرة من خريجي الماجستير، وذلك بمقر الجامعة.

وتفصيلاً، كان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم رئيس مجلس أمناء الجامعة، ومدير الجامعة ووكلاؤها وعمداؤها، وعدد كبير من منسوبي الجامعة.

وصرح أمير منطقة الرياض قائلاً: أولاً أنا أفخر بأن أكون في هذه الجامعة، جامعة الأمير سلطان التي تعد في الحقيقة إحدى الركائز الأساسية للتعليم في السعودية. وبلا شك إن إنشاءها كجامعة أهلية ينم عن قدرة أبناء هذا الوطن وتفاعلهم مع العلم والتعليم.. وبإسهامهم في هذا المجال أدت الجامعة هذا الدور الكبير. وشرف لنا أن تحمل هذه الجامعة اسم الأمير سلطان ـ رحمه الله ـ.

وأضاف: لا شك أن لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دورًا كبيرًا في التأسيس، وكذلك المسيرة التي خطتها الجامعة بقيادة الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف كان لها الدور الكبير في أن تظهر الجامعة بهذا المستوى الرائع الذي نشهده اليوم، ونشهد فيه هذا القطاف الجيد من الخريجين.

وقدم أمير الرياض التهنئة للخريجين ولآبائهم وأمهاتهم، وللوطن جميعًا، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على هذا الإنجاز، وعلى هذا العطاء الجيد.

ومن جانبه، أكد الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف، رئيس مجلس أمناء الجامعة، أن الجامعة تفخر بخريجيها من جميع كليات الجامعة الذين أثبتوا نجاحهم في ميادين العمل والعطاء، خاصة في ظل الدعم غير المحدود الذي تحظى به الجامعة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وحكومته الرشيدة منذ إنشائها.

وأشار إلى أن ما يميز خريجي الجامعة حصولهم على عقود عمل قبل تخرجهم. معربًا عن عميق شكره لأمير منطقة الرياض على دعمه المستمر للتعليم ومؤسساته، ومن ذلك تشريفه الجامعة، والتفضل برعاية تخريج طلابها، ومشاركتهم هذه المناسبة السعيدة.

وكان الحفل قد بدأ بالسلام الملكي، ثم بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة مدير الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني التي رحب فيها بأمير منطقة الرياض وصحبه الكرام، مثمنًا رعاية أمير منطقة الرياض حفل التخرج، ومعبرًا عن امتنانه العميق وتقديره الكبير لأولياء الأمور وذويهم على كل ما بذلوه، وعلى وفائهم وتقديرهم لقيمة التعليم والتعلم.

وهنأ مدير الجامعة الخريجين، وحثهم على المشاركة في خدمة الوطن، وتحقيق رؤيته الطموحة، مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ صاحب الفضل الأول والرائد في تأسيس هذا الصرح، وذلك عندما كان أميرًا لمنطقة الرياض، ورئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم (المظلة النظامية للجامعة). كما قدم شكره للأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم رئيس مجلس أمناء الجامعة، ولوزارة التعليم بقيادة الدكتور حمد آل الشيخ لدعمها المتواصل للتعليم العالي الأهلي، خاصة جامعة الأمير سلطان.

بعد ذلك، تم عرض فيلم وثائقي عن الجامعة، يحكي مسيرتها ومراحل تطورها، ثم ألقى الخريج حمد بن محمد الحماد كلمة باسم زملائه الخريجين، وتشرف الخريجون بالسلام على أمير منطقة الرياض، وتسلُّم وثائق تخرجهم.

وفي ختام الحفل قدم الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف هدية تذكارية لأمير منطقة الرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يرعى تخرُّج الدفعة الـ 16 للبكالوريوس والـ11 للماجستير بجامعة سلطان
سبق

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم (المظلة النظامية لجامعة الأمير سلطان)، أمس الاثنين حفل تخريج الدفعة السادسة عشرة من خريجي البكالوريوس، والحادية عشرة من خريجي الماجستير، وذلك بمقر الجامعة.

وتفصيلاً، كان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم رئيس مجلس أمناء الجامعة، ومدير الجامعة ووكلاؤها وعمداؤها، وعدد كبير من منسوبي الجامعة.

وصرح أمير منطقة الرياض قائلاً: أولاً أنا أفخر بأن أكون في هذه الجامعة، جامعة الأمير سلطان التي تعد في الحقيقة إحدى الركائز الأساسية للتعليم في السعودية. وبلا شك إن إنشاءها كجامعة أهلية ينم عن قدرة أبناء هذا الوطن وتفاعلهم مع العلم والتعليم.. وبإسهامهم في هذا المجال أدت الجامعة هذا الدور الكبير. وشرف لنا أن تحمل هذه الجامعة اسم الأمير سلطان ـ رحمه الله ـ.

وأضاف: لا شك أن لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دورًا كبيرًا في التأسيس، وكذلك المسيرة التي خطتها الجامعة بقيادة الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف كان لها الدور الكبير في أن تظهر الجامعة بهذا المستوى الرائع الذي نشهده اليوم، ونشهد فيه هذا القطاف الجيد من الخريجين.

وقدم أمير الرياض التهنئة للخريجين ولآبائهم وأمهاتهم، وللوطن جميعًا، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على هذا الإنجاز، وعلى هذا العطاء الجيد.

ومن جانبه، أكد الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف، رئيس مجلس أمناء الجامعة، أن الجامعة تفخر بخريجيها من جميع كليات الجامعة الذين أثبتوا نجاحهم في ميادين العمل والعطاء، خاصة في ظل الدعم غير المحدود الذي تحظى به الجامعة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وحكومته الرشيدة منذ إنشائها.

وأشار إلى أن ما يميز خريجي الجامعة حصولهم على عقود عمل قبل تخرجهم. معربًا عن عميق شكره لأمير منطقة الرياض على دعمه المستمر للتعليم ومؤسساته، ومن ذلك تشريفه الجامعة، والتفضل برعاية تخريج طلابها، ومشاركتهم هذه المناسبة السعيدة.

وكان الحفل قد بدأ بالسلام الملكي، ثم بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة مدير الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني التي رحب فيها بأمير منطقة الرياض وصحبه الكرام، مثمنًا رعاية أمير منطقة الرياض حفل التخرج، ومعبرًا عن امتنانه العميق وتقديره الكبير لأولياء الأمور وذويهم على كل ما بذلوه، وعلى وفائهم وتقديرهم لقيمة التعليم والتعلم.

وهنأ مدير الجامعة الخريجين، وحثهم على المشاركة في خدمة الوطن، وتحقيق رؤيته الطموحة، مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ صاحب الفضل الأول والرائد في تأسيس هذا الصرح، وذلك عندما كان أميرًا لمنطقة الرياض، ورئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم (المظلة النظامية للجامعة). كما قدم شكره للأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم رئيس مجلس أمناء الجامعة، ولوزارة التعليم بقيادة الدكتور حمد آل الشيخ لدعمها المتواصل للتعليم العالي الأهلي، خاصة جامعة الأمير سلطان.

بعد ذلك، تم عرض فيلم وثائقي عن الجامعة، يحكي مسيرتها ومراحل تطورها، ثم ألقى الخريج حمد بن محمد الحماد كلمة باسم زملائه الخريجين، وتشرف الخريجون بالسلام على أمير منطقة الرياض، وتسلُّم وثائق تخرجهم.

وفي ختام الحفل قدم الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف هدية تذكارية لأمير منطقة الرياض.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
01:35 AM

أمير الرياض يرعى تخرُّج الدفعة الـ 16 للبكالوريوس والـ11 للماجستير بجامعة سلطان

قدم التهنئة للخريجين وآبائهم وللوطن جميعًا وعلى رأسهم خادم الحرمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم (المظلة النظامية لجامعة الأمير سلطان)، أمس الاثنين حفل تخريج الدفعة السادسة عشرة من خريجي البكالوريوس، والحادية عشرة من خريجي الماجستير، وذلك بمقر الجامعة.

وتفصيلاً، كان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم رئيس مجلس أمناء الجامعة، ومدير الجامعة ووكلاؤها وعمداؤها، وعدد كبير من منسوبي الجامعة.

وصرح أمير منطقة الرياض قائلاً: أولاً أنا أفخر بأن أكون في هذه الجامعة، جامعة الأمير سلطان التي تعد في الحقيقة إحدى الركائز الأساسية للتعليم في السعودية. وبلا شك إن إنشاءها كجامعة أهلية ينم عن قدرة أبناء هذا الوطن وتفاعلهم مع العلم والتعليم.. وبإسهامهم في هذا المجال أدت الجامعة هذا الدور الكبير. وشرف لنا أن تحمل هذه الجامعة اسم الأمير سلطان ـ رحمه الله ـ.

وأضاف: لا شك أن لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دورًا كبيرًا في التأسيس، وكذلك المسيرة التي خطتها الجامعة بقيادة الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف كان لها الدور الكبير في أن تظهر الجامعة بهذا المستوى الرائع الذي نشهده اليوم، ونشهد فيه هذا القطاف الجيد من الخريجين.

وقدم أمير الرياض التهنئة للخريجين ولآبائهم وأمهاتهم، وللوطن جميعًا، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على هذا الإنجاز، وعلى هذا العطاء الجيد.

ومن جانبه، أكد الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف، رئيس مجلس أمناء الجامعة، أن الجامعة تفخر بخريجيها من جميع كليات الجامعة الذين أثبتوا نجاحهم في ميادين العمل والعطاء، خاصة في ظل الدعم غير المحدود الذي تحظى به الجامعة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وحكومته الرشيدة منذ إنشائها.

وأشار إلى أن ما يميز خريجي الجامعة حصولهم على عقود عمل قبل تخرجهم. معربًا عن عميق شكره لأمير منطقة الرياض على دعمه المستمر للتعليم ومؤسساته، ومن ذلك تشريفه الجامعة، والتفضل برعاية تخريج طلابها، ومشاركتهم هذه المناسبة السعيدة.

وكان الحفل قد بدأ بالسلام الملكي، ثم بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة مدير الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني التي رحب فيها بأمير منطقة الرياض وصحبه الكرام، مثمنًا رعاية أمير منطقة الرياض حفل التخرج، ومعبرًا عن امتنانه العميق وتقديره الكبير لأولياء الأمور وذويهم على كل ما بذلوه، وعلى وفائهم وتقديرهم لقيمة التعليم والتعلم.

وهنأ مدير الجامعة الخريجين، وحثهم على المشاركة في خدمة الوطن، وتحقيق رؤيته الطموحة، مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ صاحب الفضل الأول والرائد في تأسيس هذا الصرح، وذلك عندما كان أميرًا لمنطقة الرياض، ورئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم (المظلة النظامية للجامعة). كما قدم شكره للأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم رئيس مجلس أمناء الجامعة، ولوزارة التعليم بقيادة الدكتور حمد آل الشيخ لدعمها المتواصل للتعليم العالي الأهلي، خاصة جامعة الأمير سلطان.

بعد ذلك، تم عرض فيلم وثائقي عن الجامعة، يحكي مسيرتها ومراحل تطورها، ثم ألقى الخريج حمد بن محمد الحماد كلمة باسم زملائه الخريجين، وتشرف الخريجون بالسلام على أمير منطقة الرياض، وتسلُّم وثائق تخرجهم.

وفي ختام الحفل قدم الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف هدية تذكارية لأمير منطقة الرياض.

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