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غدًا.. النصر يخوض أول تدريباته تحت إشراف مدربه الأرجنتيني ميغيل روسو

يُجري الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي النصر غدًا السبت أول تدريباته تحت إشراف مدربه الجديد الأرجنتيني ميغيل روسو، بحسب ما أعلن النادي.

وبذلك يكون المدرب الأرجنتيني قد اتخذ أول قراراته بعد توليه القيادة الفنية للفريق حينما رفض منح الفريق راحة عقب الخسارة القاتلة أمام الطائي اليوم الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان النصر قد أعلن تعاقده مع ميجيل روسو يوم الأحد الماضي حتى نهاية الموسم الجاري خلفًا للمدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المُقال.

ويقود روسو النصر في المباراة الأولى الرسمية له أمام الهلال يوم الخميس المقبل ضمن مباراة مؤجلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غدًا.. النصر يخوض أول تدريباته تحت إشراف مدربه الأرجنتيني ميغيل روسو
سبق

يُجري الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي النصر غدًا السبت أول تدريباته تحت إشراف مدربه الجديد الأرجنتيني ميغيل روسو، بحسب ما أعلن النادي.

وبذلك يكون المدرب الأرجنتيني قد اتخذ أول قراراته بعد توليه القيادة الفنية للفريق حينما رفض منح الفريق راحة عقب الخسارة القاتلة أمام الطائي اليوم الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان النصر قد أعلن تعاقده مع ميجيل روسو يوم الأحد الماضي حتى نهاية الموسم الجاري خلفًا للمدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المُقال.

ويقود روسو النصر في المباراة الأولى الرسمية له أمام الهلال يوم الخميس المقبل ضمن مباراة مؤجلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
11:37 PM

غدًا.. النصر يخوض أول تدريباته تحت إشراف مدربه الأرجنتيني ميغيل روسو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يُجري الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي النصر غدًا السبت أول تدريباته تحت إشراف مدربه الجديد الأرجنتيني ميغيل روسو، بحسب ما أعلن النادي.

وبذلك يكون المدرب الأرجنتيني قد اتخذ أول قراراته بعد توليه القيادة الفنية للفريق حينما رفض منح الفريق راحة عقب الخسارة القاتلة أمام الطائي اليوم الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان النصر قد أعلن تعاقده مع ميجيل روسو يوم الأحد الماضي حتى نهاية الموسم الجاري خلفًا للمدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المُقال.

ويقود روسو النصر في المباراة الأولى الرسمية له أمام الهلال يوم الخميس المقبل ضمن مباراة مؤجلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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