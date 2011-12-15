"السديس" يُصدر قرارًا بترقية "الجعيد" للمرتبة الحادية عشرة

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، قراراً بترقية عيفان الجعيد للمرتبة الحادية عشرة.

يأتي ذلك، حرصًا من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تحفيز الكوادر البشرية التي كان لها أبرز الأثر في تطوير الأعمال وتجويدها في مختلف الأقسام والإدارات الميدانية والإدارية.

كما يأتي تقديرًا للجهود المبذولة في خدمة الحرمين الشريفين لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.