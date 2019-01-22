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أمير الجوف يوجِّه بضرورة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية بعد العودة الحضورية

للطلاب والطالبات في المرحلتَيْن الابتدائية ورياض الأطفال

وجَّه أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بضرورة التـقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مدارس التعليم الابتدائي ورياض الأطفال في المنطقة، وذلك تزامنًا مع إعلان وزارتَيْ التعليم والصحة استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتَيْن الابتدائية ورياض الأطفال، وعودة هذه الفئة الغالية لمقاعد التعليم.

وأهاب أمير الجوف بجميع العاملين في قطاع التعليم من الكوادر الإدارية والإشرافية ومديري المدارس والمعلمين إلى ضرورة الالتزام بتطبيق النماذج الإشرافية والتشغيلية المعتمدة من وزارة التعليم، والمتعلقة بعودة التعلم حضوريًّا، وفق الدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا.

وشدَّد أمير المنطقة على ضرورة متابعة وتنفيذ خطط العودة الحضورية الآمنة لطلبة المرحلتَيْن الابتدائية ورياض الأطفال في المحاور الثلاث: التهيئة النفسية، وجاهزية المدارس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى رفع الجاهزية القصوى، وتكثيف الجهود لتهيئة المدارس ورياض الأطفال؛ وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات. مهيبًا بالمعلمين والمعلمات للقيام بدورهم الإنساني والتربوي المأمول في تهيئة أبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات من الناحية النفسية؛ للاعتياد على أجواء الحضور إلى المدرسة بعد فترة الانقطاع الطويل، وتلبية احتياجاتهم، والحفاظ على صحتهم داخل الفصول الدراسية والمرافق الأخرى.

أمير الجوف الأمير فيصل بن نواف وزارة التعليم كورونا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الجوف يوجِّه بضرورة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية بعد العودة الحضورية
سبق

وجَّه أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بضرورة التـقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مدارس التعليم الابتدائي ورياض الأطفال في المنطقة، وذلك تزامنًا مع إعلان وزارتَيْ التعليم والصحة استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتَيْن الابتدائية ورياض الأطفال، وعودة هذه الفئة الغالية لمقاعد التعليم.

وأهاب أمير الجوف بجميع العاملين في قطاع التعليم من الكوادر الإدارية والإشرافية ومديري المدارس والمعلمين إلى ضرورة الالتزام بتطبيق النماذج الإشرافية والتشغيلية المعتمدة من وزارة التعليم، والمتعلقة بعودة التعلم حضوريًّا، وفق الدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا.

وشدَّد أمير المنطقة على ضرورة متابعة وتنفيذ خطط العودة الحضورية الآمنة لطلبة المرحلتَيْن الابتدائية ورياض الأطفال في المحاور الثلاث: التهيئة النفسية، وجاهزية المدارس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى رفع الجاهزية القصوى، وتكثيف الجهود لتهيئة المدارس ورياض الأطفال؛ وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات. مهيبًا بالمعلمين والمعلمات للقيام بدورهم الإنساني والتربوي المأمول في تهيئة أبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات من الناحية النفسية؛ للاعتياد على أجواء الحضور إلى المدرسة بعد فترة الانقطاع الطويل، وتلبية احتياجاتهم، والحفاظ على صحتهم داخل الفصول الدراسية والمرافق الأخرى.

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
11:21 PM

أمير الجوف يوجِّه بضرورة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية بعد العودة الحضورية

للطلاب والطالبات في المرحلتَيْن الابتدائية ورياض الأطفال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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وجَّه أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بضرورة التـقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مدارس التعليم الابتدائي ورياض الأطفال في المنطقة، وذلك تزامنًا مع إعلان وزارتَيْ التعليم والصحة استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتَيْن الابتدائية ورياض الأطفال، وعودة هذه الفئة الغالية لمقاعد التعليم.

وأهاب أمير الجوف بجميع العاملين في قطاع التعليم من الكوادر الإدارية والإشرافية ومديري المدارس والمعلمين إلى ضرورة الالتزام بتطبيق النماذج الإشرافية والتشغيلية المعتمدة من وزارة التعليم، والمتعلقة بعودة التعلم حضوريًّا، وفق الدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا.

وشدَّد أمير المنطقة على ضرورة متابعة وتنفيذ خطط العودة الحضورية الآمنة لطلبة المرحلتَيْن الابتدائية ورياض الأطفال في المحاور الثلاث: التهيئة النفسية، وجاهزية المدارس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى رفع الجاهزية القصوى، وتكثيف الجهود لتهيئة المدارس ورياض الأطفال؛ وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات. مهيبًا بالمعلمين والمعلمات للقيام بدورهم الإنساني والتربوي المأمول في تهيئة أبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات من الناحية النفسية؛ للاعتياد على أجواء الحضور إلى المدرسة بعد فترة الانقطاع الطويل، وتلبية احتياجاتهم، والحفاظ على صحتهم داخل الفصول الدراسية والمرافق الأخرى.

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