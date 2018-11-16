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"التحالف": إصدار ١٥٧ أمراً لتأمين تحرك المنظمات الإنسانية خلال الـ٧٢ ساعة الماضية داخل اليمن

ميليشيا الحوثي تنتهك القانون الدولي وتتعمد إعاقة الإغاثة

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، استمرار تقديم التسهيلات والتصاريح لتحرك المنظمات الأممية والإغاثية داخل اليمن، وقال إنه تم إصدار ٢٤ تصريحاً للصليب الأحمر و٥ لأطباء بلا حدود و٣ لمركز الملك سلمان.

وتابع "التحالف"، أنه تم إصدار ١٥٧ أمراً لتأمين تصاريح تحرك المنظمات الإنسانية والإغاثية خلال الـ٧٢ ساعة الماضية داخل اليمن، وقال إن ميليشيا الحوثي تنتهك القانون الدولي وتتعمد إعاقة عمل المنظمات الإغاثية.

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"التحالف": إصدار ١٥٧ أمراً لتأمين تحرك المنظمات الإنسانية خلال الـ٧٢ ساعة الماضية داخل اليمن
سبق

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، استمرار تقديم التسهيلات والتصاريح لتحرك المنظمات الأممية والإغاثية داخل اليمن، وقال إنه تم إصدار ٢٤ تصريحاً للصليب الأحمر و٥ لأطباء بلا حدود و٣ لمركز الملك سلمان.

وتابع "التحالف"، أنه تم إصدار ١٥٧ أمراً لتأمين تصاريح تحرك المنظمات الإنسانية والإغاثية خلال الـ٧٢ ساعة الماضية داخل اليمن، وقال إن ميليشيا الحوثي تنتهك القانون الدولي وتتعمد إعاقة عمل المنظمات الإغاثية.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
05:18 PM

"التحالف": إصدار ١٥٧ أمراً لتأمين تحرك المنظمات الإنسانية خلال الـ٧٢ ساعة الماضية داخل اليمن

ميليشيا الحوثي تنتهك القانون الدولي وتتعمد إعاقة الإغاثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، استمرار تقديم التسهيلات والتصاريح لتحرك المنظمات الأممية والإغاثية داخل اليمن، وقال إنه تم إصدار ٢٤ تصريحاً للصليب الأحمر و٥ لأطباء بلا حدود و٣ لمركز الملك سلمان.

وتابع "التحالف"، أنه تم إصدار ١٥٧ أمراً لتأمين تصاريح تحرك المنظمات الإنسانية والإغاثية خلال الـ٧٢ ساعة الماضية داخل اليمن، وقال إن ميليشيا الحوثي تنتهك القانون الدولي وتتعمد إعاقة عمل المنظمات الإغاثية.

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