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الملحقية في أمريكا: أنهينا طلب المبتعث "العمرو" بيوم واحد ومدّدنا تأمينه

عقب مناشدته .. قالت: عبر نظام "سفير 2" أنجز طلبه دون أيّ مشكلات أو تأخير

كشفت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، متابعتها الحالة الصحية لمولودة المبتعث عمرو سليمان العمرو؛ الذي ناشد من خلال وسائل الإعلام وحسابه في "تويتر"، المسؤولين في الملحقية الثقافية في واشنطن، حل مشكلة التأمين الطبي، وعلاج ابنته- شفاها الله.

وأكّدت الملحقية، في بيان لها، حرص واهتمام وزارة التعليم على سلامة جميع المبتعثين، وتلمس احتياجاتهم، والوقوف إلى جانبهم، متمنية الصحة والسلامة لطفلة المبتعث "العمرو".

وأوضحت أنها عملت على مساعدة الطالب المبتعث وابنته من خلال نظام سفير2، وتم إنهاء طلبه في يوم واحد، انطلاقاً من واجبها تجاه المبتعثين ومرافقيهم.

ولفتت الملحقية إلى أن الطالب رُزق بمولودة بتاريخ 17 - 10 - 2019، وتم رفع طلب إضافة مرافق عبر "سفير2" بتاريخ 7 - 11 - 2019 ، وتم قبول الطلب في 8 - 11 - 2019، أي بعد يوم واحد فقط، واستمر التأمين إلى نهاية بعثة الطالب في تاريخ 24 - 11 - 2019.

وأضافت، أن الطالب قام برفع طلب تمديد بعثة بتاريخ 12 - 12 - 2019 وتم قبول الطلب في 13 - 12 - 2019، أي بعد يوم واحد فقط، لتكون نهاية البعثة بتاريخ 30 - 12 – 2019.

وأوضحت الملحقية أن الطالب تواصل معها لتمديد التأمين الطبي بعد انتهاء البعثة، وتقديراً لظروفه الخاصة لعلاج ابنته تم تمديد التأمين لمدة ثلاثين يوماً إلى 1 - 2 – 2020، ومازال ساريا، مؤكدة أن جميع هذه الإجراءات تمت عن طريق نظام "سفير2" دون أي مشكلات تقنية أو إدارية أو تأخير، سائلة الله تعالى، لطفلة المبتعث "العمرو" الشفاء العاجل.

وكان المبتعث عمرو العمرو؛ قد طالب في تغريدة له بمساعدته على استمرار علاج طفلته، وكتب يقول: ‏أنا المواطن عمرو سليمان العمرو؛ مبتعث في أمريكا أكتب لكم قصة معاناتي، وأنا أشاهد طفلتي وفلذة كبدي بين الحياة والموت بسبب استهتار ومماطلة .. تكفون أيها الشعب العظيم أحتاج إلى وقفتكم لو بـ (ريتويت)، وكلي أمل بولاة أمرنا بإنقاذ ابنتي- بعد الله".

الملحقية الثقافية السعودية الولايات المتحدة الأمريكية مولودة المبتعث عمرو سليمان العمرو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الملحقية في أمريكا: أنهينا طلب المبتعث "العمرو" بيوم واحد ومدّدنا تأمينه
سبق

كشفت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، متابعتها الحالة الصحية لمولودة المبتعث عمرو سليمان العمرو؛ الذي ناشد من خلال وسائل الإعلام وحسابه في "تويتر"، المسؤولين في الملحقية الثقافية في واشنطن، حل مشكلة التأمين الطبي، وعلاج ابنته- شفاها الله.

وأكّدت الملحقية، في بيان لها، حرص واهتمام وزارة التعليم على سلامة جميع المبتعثين، وتلمس احتياجاتهم، والوقوف إلى جانبهم، متمنية الصحة والسلامة لطفلة المبتعث "العمرو".

وأوضحت أنها عملت على مساعدة الطالب المبتعث وابنته من خلال نظام سفير2، وتم إنهاء طلبه في يوم واحد، انطلاقاً من واجبها تجاه المبتعثين ومرافقيهم.

ولفتت الملحقية إلى أن الطالب رُزق بمولودة بتاريخ 17 - 10 - 2019، وتم رفع طلب إضافة مرافق عبر "سفير2" بتاريخ 7 - 11 - 2019 ، وتم قبول الطلب في 8 - 11 - 2019، أي بعد يوم واحد فقط، واستمر التأمين إلى نهاية بعثة الطالب في تاريخ 24 - 11 - 2019.

وأضافت، أن الطالب قام برفع طلب تمديد بعثة بتاريخ 12 - 12 - 2019 وتم قبول الطلب في 13 - 12 - 2019، أي بعد يوم واحد فقط، لتكون نهاية البعثة بتاريخ 30 - 12 – 2019.

وأوضحت الملحقية أن الطالب تواصل معها لتمديد التأمين الطبي بعد انتهاء البعثة، وتقديراً لظروفه الخاصة لعلاج ابنته تم تمديد التأمين لمدة ثلاثين يوماً إلى 1 - 2 – 2020، ومازال ساريا، مؤكدة أن جميع هذه الإجراءات تمت عن طريق نظام "سفير2" دون أي مشكلات تقنية أو إدارية أو تأخير، سائلة الله تعالى، لطفلة المبتعث "العمرو" الشفاء العاجل.

وكان المبتعث عمرو العمرو؛ قد طالب في تغريدة له بمساعدته على استمرار علاج طفلته، وكتب يقول: ‏أنا المواطن عمرو سليمان العمرو؛ مبتعث في أمريكا أكتب لكم قصة معاناتي، وأنا أشاهد طفلتي وفلذة كبدي بين الحياة والموت بسبب استهتار ومماطلة .. تكفون أيها الشعب العظيم أحتاج إلى وقفتكم لو بـ (ريتويت)، وكلي أمل بولاة أمرنا بإنقاذ ابنتي- بعد الله".

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
12:54 PM

الملحقية في أمريكا: أنهينا طلب المبتعث "العمرو" بيوم واحد ومدّدنا تأمينه

عقب مناشدته .. قالت: عبر نظام "سفير 2" أنجز طلبه دون أيّ مشكلات أو تأخير

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عيسى الحربي - الرياض
0
3,506

كشفت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، متابعتها الحالة الصحية لمولودة المبتعث عمرو سليمان العمرو؛ الذي ناشد من خلال وسائل الإعلام وحسابه في "تويتر"، المسؤولين في الملحقية الثقافية في واشنطن، حل مشكلة التأمين الطبي، وعلاج ابنته- شفاها الله.

وأكّدت الملحقية، في بيان لها، حرص واهتمام وزارة التعليم على سلامة جميع المبتعثين، وتلمس احتياجاتهم، والوقوف إلى جانبهم، متمنية الصحة والسلامة لطفلة المبتعث "العمرو".

وأوضحت أنها عملت على مساعدة الطالب المبتعث وابنته من خلال نظام سفير2، وتم إنهاء طلبه في يوم واحد، انطلاقاً من واجبها تجاه المبتعثين ومرافقيهم.

ولفتت الملحقية إلى أن الطالب رُزق بمولودة بتاريخ 17 - 10 - 2019، وتم رفع طلب إضافة مرافق عبر "سفير2" بتاريخ 7 - 11 - 2019 ، وتم قبول الطلب في 8 - 11 - 2019، أي بعد يوم واحد فقط، واستمر التأمين إلى نهاية بعثة الطالب في تاريخ 24 - 11 - 2019.

وأضافت، أن الطالب قام برفع طلب تمديد بعثة بتاريخ 12 - 12 - 2019 وتم قبول الطلب في 13 - 12 - 2019، أي بعد يوم واحد فقط، لتكون نهاية البعثة بتاريخ 30 - 12 – 2019.

وأوضحت الملحقية أن الطالب تواصل معها لتمديد التأمين الطبي بعد انتهاء البعثة، وتقديراً لظروفه الخاصة لعلاج ابنته تم تمديد التأمين لمدة ثلاثين يوماً إلى 1 - 2 – 2020، ومازال ساريا، مؤكدة أن جميع هذه الإجراءات تمت عن طريق نظام "سفير2" دون أي مشكلات تقنية أو إدارية أو تأخير، سائلة الله تعالى، لطفلة المبتعث "العمرو" الشفاء العاجل.

وكان المبتعث عمرو العمرو؛ قد طالب في تغريدة له بمساعدته على استمرار علاج طفلته، وكتب يقول: ‏أنا المواطن عمرو سليمان العمرو؛ مبتعث في أمريكا أكتب لكم قصة معاناتي، وأنا أشاهد طفلتي وفلذة كبدي بين الحياة والموت بسبب استهتار ومماطلة .. تكفون أيها الشعب العظيم أحتاج إلى وقفتكم لو بـ (ريتويت)، وكلي أمل بولاة أمرنا بإنقاذ ابنتي- بعد الله".

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