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الولايات المتحدة .. 60,264 إصابة مؤكدة و1,513 وفاة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 60,264 إصابة مؤكدة و1,513 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 29,052,862 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 527,726 وفاة.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة .. 60,264 إصابة مؤكدة و1,513 وفاة بكورونا
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 60,264 إصابة مؤكدة و1,513 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 29,052,862 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 527,726 وفاة.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
11:52 PM

الولايات المتحدة .. 60,264 إصابة مؤكدة و1,513 وفاة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 60,264 إصابة مؤكدة و1,513 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 29,052,862 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 527,726 وفاة.

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