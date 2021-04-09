"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً لـ"ويندوز" يسمح بنقل ملفات بمساحات خيالية

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية أطلقت تحديثاً في نظام تشغيل "ويندوز"، والذي يسمح بنقل ملفات بمساحات كبيرة غير مسبوقة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "مايكروسوفت" أطلقت إصداراً 64 بت من خدمة "وان درايف" للتخزين السحابي عبر نظام تشغيل "ويندوز".

ويسمح إصدار 64 بت من "وان درايف" في إمكانية نقل ملفات بمساحات كبيرة أو أكثر من ملف في وقت واحد، بدلاً من إصدار 32 بت.

وقالت الشركة الأمريكية: "نعلم أن هذه ميزة طال انتظارها ومطلوبة بشدة، ويسعدنا إتاحتها لمستخدمي ويندوز".

وتابعت "مايكروسوفت" بقولها: "يمكنك الآن تنزيل الإصدار 64 بت للاستخدام مع حسابات العمل والمدرسة والمنزل من وان درايف، والمعاينة متاحة مجانا حاليا على كافة أجهزة ويندوز 10 وحواسيب سرفس".