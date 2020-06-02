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المغرب: 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

ليرتفع عدد الإصابات إلى 7833 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الإثنين، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مقابل 27 يوم الأحد؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات في البلاد إلى 7833 حالة.

ولم تسجل البلاد أي وفاة بالفيروس مقابل حالة واحدة، يوم الأحد؛ لتستقر أعداد حالات الوفاة عند 205، فيما بلغ معدل الوفيات 2.6 في المئة.

كما تماثل 434 مصاباً للشفاء دفعة واحدة؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 5893.

وقالت الوزارة إن وضع الوباء في المغرب بصفة عامة في تحسن مطرد.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب: 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
سبق

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الإثنين، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مقابل 27 يوم الأحد؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات في البلاد إلى 7833 حالة.

ولم تسجل البلاد أي وفاة بالفيروس مقابل حالة واحدة، يوم الأحد؛ لتستقر أعداد حالات الوفاة عند 205، فيما بلغ معدل الوفيات 2.6 في المئة.

كما تماثل 434 مصاباً للشفاء دفعة واحدة؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 5893.

وقالت الوزارة إن وضع الوباء في المغرب بصفة عامة في تحسن مطرد.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
08:23 AM

المغرب: 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

ليرتفع عدد الإصابات إلى 7833 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الإثنين، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مقابل 27 يوم الأحد؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات في البلاد إلى 7833 حالة.

ولم تسجل البلاد أي وفاة بالفيروس مقابل حالة واحدة، يوم الأحد؛ لتستقر أعداد حالات الوفاة عند 205، فيما بلغ معدل الوفيات 2.6 في المئة.

كما تماثل 434 مصاباً للشفاء دفعة واحدة؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 5893.

وقالت الوزارة إن وضع الوباء في المغرب بصفة عامة في تحسن مطرد.

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