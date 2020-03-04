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ارتفاع حصيلة مصابي "كورونا" في إسرائيل إلى 15

3 حالات جديدة لشاب وسيدة وشخص عاد من إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 15 شخصًا.

ووفق "روسيا اليوم"، أكدت الوزارة أن المصابين الجدد هم شاب يعمل في محل تجاري بمدينة أور يهودا، وسيدة تَواجدت في هذا المحل أكثر من ربع ساعة، وشخص عاد السبت الماضي من إيطاليا.

فيروس كورونا الجديد إسرائيل

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ارتفاع حصيلة مصابي "كورونا" في إسرائيل إلى 15
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 15 شخصًا.

ووفق "روسيا اليوم"، أكدت الوزارة أن المصابين الجدد هم شاب يعمل في محل تجاري بمدينة أور يهودا، وسيدة تَواجدت في هذا المحل أكثر من ربع ساعة، وشخص عاد السبت الماضي من إيطاليا.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
12:20 PM

ارتفاع حصيلة مصابي "كورونا" في إسرائيل إلى 15

3 حالات جديدة لشاب وسيدة وشخص عاد من إيطاليا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 15 شخصًا.

ووفق "روسيا اليوم"، أكدت الوزارة أن المصابين الجدد هم شاب يعمل في محل تجاري بمدينة أور يهودا، وسيدة تَواجدت في هذا المحل أكثر من ربع ساعة، وشخص عاد السبت الماضي من إيطاليا.

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