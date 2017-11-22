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"التجارة" تستدعي 1119 مركبة مرسيدس "S-Class"

بسبب خلليْن في الوسادة الهوائية ومضخة الوقود

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 948 مركبة مرسيدس "S-Class" 2021.

وأوضحت أن الاستدعاء جاء لخلل في برمجة وحدة التحكم بالوسادة الهوائية لجهة الراكب الأمامي قد يؤدي إلى عدم عملها بالشكل المطلوب مما يزيد من احتمالية خطر الإصابة حال وقوع حادث.

ودعت إلى التواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة عن استدعاء 171 مركبة مرسيدس "S-Class" 2021 – 2022 .

وأشارت إلى أن الاستدعاء سببه وجود خلل في تثبيت تهوية مضخة الوقود قد يؤدي إلى تعطلها وتوقف المحرك بشكل مفاجئ مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

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"التجارة" تستدعي 1119 مركبة مرسيدس "S-Class"
سبق

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 948 مركبة مرسيدس "S-Class" 2021.

وأوضحت أن الاستدعاء جاء لخلل في برمجة وحدة التحكم بالوسادة الهوائية لجهة الراكب الأمامي قد يؤدي إلى عدم عملها بالشكل المطلوب مما يزيد من احتمالية خطر الإصابة حال وقوع حادث.

ودعت إلى التواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة عن استدعاء 171 مركبة مرسيدس "S-Class" 2021 – 2022 .

وأشارت إلى أن الاستدعاء سببه وجود خلل في تثبيت تهوية مضخة الوقود قد يؤدي إلى تعطلها وتوقف المحرك بشكل مفاجئ مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
02:28 PM

"التجارة" تستدعي 1119 مركبة مرسيدس "S-Class"

بسبب خلليْن في الوسادة الهوائية ومضخة الوقود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 948 مركبة مرسيدس "S-Class" 2021.

وأوضحت أن الاستدعاء جاء لخلل في برمجة وحدة التحكم بالوسادة الهوائية لجهة الراكب الأمامي قد يؤدي إلى عدم عملها بالشكل المطلوب مما يزيد من احتمالية خطر الإصابة حال وقوع حادث.

ودعت إلى التواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة عن استدعاء 171 مركبة مرسيدس "S-Class" 2021 – 2022 .

وأشارت إلى أن الاستدعاء سببه وجود خلل في تثبيت تهوية مضخة الوقود قد يؤدي إلى تعطلها وتوقف المحرك بشكل مفاجئ مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,751
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,285
38 مليار ..

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