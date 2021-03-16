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أمير الجوف يؤكد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالجهات الحكومية في المحافظات والمراكز

"الحموان" يدعو الجميع لمتابعة المصادر الرسمية في تلقي المعلومات والأخبار

أكد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على محافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومدراء الإدارات الحكومية في المنطقة، تنفيذ التوجيهات الصادرة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لفيروس كورونا الجديد، في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للتصدي لهذا الفيروس ومكافحته.

وأوضح المستشار الإعلامي بإمارة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن أمير المنطقة يتابع بكل حرص ودقة تنفيذ القرارات التي تعنى بالفيروس منذ إعلان ذلك والرفع لأمير المنطقة بتقارير يومية لحالة المنطقة، مشيرًا إلى أنه حريص كل الحرص على المتابعة من الجميع بكل دقة، حيث وجه في وقت سابق بإنشاء غرفة مشتركة لمتابعة الفيروس ورصده .

ودعا "الحموان" الجميع إلى متابعة المصادر الرسمية في تلقي المعلومات والأخبار وعدم الانصياع وراء الشائعات المغرضة مع تطبيق التوصيات التي تصدرها وزارة الصحة، حيث تبذل قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- الكثير للحفاظ على أرواح أبنائها والمقيمين على أرضها والتي لم تبذل مثلها كثير من الدول المتقدمة حتى أصبحت هذه الإجراءات محط إعجاب وتقدير كثير من الدول.

أمير الجوف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الجوف يؤكد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالجهات الحكومية في المحافظات والمراكز
سبق

أكد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على محافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومدراء الإدارات الحكومية في المنطقة، تنفيذ التوجيهات الصادرة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لفيروس كورونا الجديد، في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للتصدي لهذا الفيروس ومكافحته.

وأوضح المستشار الإعلامي بإمارة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن أمير المنطقة يتابع بكل حرص ودقة تنفيذ القرارات التي تعنى بالفيروس منذ إعلان ذلك والرفع لأمير المنطقة بتقارير يومية لحالة المنطقة، مشيرًا إلى أنه حريص كل الحرص على المتابعة من الجميع بكل دقة، حيث وجه في وقت سابق بإنشاء غرفة مشتركة لمتابعة الفيروس ورصده .

ودعا "الحموان" الجميع إلى متابعة المصادر الرسمية في تلقي المعلومات والأخبار وعدم الانصياع وراء الشائعات المغرضة مع تطبيق التوصيات التي تصدرها وزارة الصحة، حيث تبذل قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- الكثير للحفاظ على أرواح أبنائها والمقيمين على أرضها والتي لم تبذل مثلها كثير من الدول المتقدمة حتى أصبحت هذه الإجراءات محط إعجاب وتقدير كثير من الدول.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
07:09 PM

أمير الجوف يؤكد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالجهات الحكومية في المحافظات والمراكز

"الحموان" يدعو الجميع لمتابعة المصادر الرسمية في تلقي المعلومات والأخبار

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
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أكد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على محافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومدراء الإدارات الحكومية في المنطقة، تنفيذ التوجيهات الصادرة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لفيروس كورونا الجديد، في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للتصدي لهذا الفيروس ومكافحته.

وأوضح المستشار الإعلامي بإمارة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن أمير المنطقة يتابع بكل حرص ودقة تنفيذ القرارات التي تعنى بالفيروس منذ إعلان ذلك والرفع لأمير المنطقة بتقارير يومية لحالة المنطقة، مشيرًا إلى أنه حريص كل الحرص على المتابعة من الجميع بكل دقة، حيث وجه في وقت سابق بإنشاء غرفة مشتركة لمتابعة الفيروس ورصده .

ودعا "الحموان" الجميع إلى متابعة المصادر الرسمية في تلقي المعلومات والأخبار وعدم الانصياع وراء الشائعات المغرضة مع تطبيق التوصيات التي تصدرها وزارة الصحة، حيث تبذل قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- الكثير للحفاظ على أرواح أبنائها والمقيمين على أرضها والتي لم تبذل مثلها كثير من الدول المتقدمة حتى أصبحت هذه الإجراءات محط إعجاب وتقدير كثير من الدول.

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