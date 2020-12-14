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"هيئة المويه" تواصل تفعيل حملة "الصلاة نور" بعدد من الإدارات الحكومية

"عبدالدايم" شارك منسوبي الهيئة النزول الميداني لتفعيل الحملة بالمحافظة

تواصل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المويه نشر المحتوى التوعوي لحملة (الصلاة نور) في عدد من الإدارات الحكومية بالمحافظة، وبمشاركة فاعلة من مديري الإدارات في المحافظة.

وتفصيلاً، شارك محافظ المويه أحمد بن عبدالله عبدالدايم منسوبي الهيئة النزول الميداني لتفعيل حملة الصلاة نور بالمحافظة يرافقه عدد من مديري الإدارات.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال انطلاق الحملة الإعلامية والمسيرة التوعوية بإشراف رئيس هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة المويه الشيخ خلوي السبيعي ومشاركة عدد من منسوبي الإدارات الحكومية.

يذكر أن حملة الصلاة نور أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غرة شهر محرم وتهدف إلى حث الناس على أداء الصلاة وبيان فضلها وأثرها في حياة المسلم.

وأشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ: فؤاد بن سعود العمري، بالتعاون الملموس الذي أبرزته هذه الجهود في جميع الوسائل التقنية والإعلامية المبنية على الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة في المنطقة.

وتأتي هذه البرامج ضمن توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محافظة المويه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة المويه" تواصل تفعيل حملة "الصلاة نور" بعدد من الإدارات الحكومية
سبق

تواصل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المويه نشر المحتوى التوعوي لحملة (الصلاة نور) في عدد من الإدارات الحكومية بالمحافظة، وبمشاركة فاعلة من مديري الإدارات في المحافظة.

وتفصيلاً، شارك محافظ المويه أحمد بن عبدالله عبدالدايم منسوبي الهيئة النزول الميداني لتفعيل حملة الصلاة نور بالمحافظة يرافقه عدد من مديري الإدارات.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال انطلاق الحملة الإعلامية والمسيرة التوعوية بإشراف رئيس هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة المويه الشيخ خلوي السبيعي ومشاركة عدد من منسوبي الإدارات الحكومية.

يذكر أن حملة الصلاة نور أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غرة شهر محرم وتهدف إلى حث الناس على أداء الصلاة وبيان فضلها وأثرها في حياة المسلم.

وأشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ: فؤاد بن سعود العمري، بالتعاون الملموس الذي أبرزته هذه الجهود في جميع الوسائل التقنية والإعلامية المبنية على الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة في المنطقة.

وتأتي هذه البرامج ضمن توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
08:47 PM

"هيئة المويه" تواصل تفعيل حملة "الصلاة نور" بعدد من الإدارات الحكومية

"عبدالدايم" شارك منسوبي الهيئة النزول الميداني لتفعيل الحملة بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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تواصل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المويه نشر المحتوى التوعوي لحملة (الصلاة نور) في عدد من الإدارات الحكومية بالمحافظة، وبمشاركة فاعلة من مديري الإدارات في المحافظة.

وتفصيلاً، شارك محافظ المويه أحمد بن عبدالله عبدالدايم منسوبي الهيئة النزول الميداني لتفعيل حملة الصلاة نور بالمحافظة يرافقه عدد من مديري الإدارات.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال انطلاق الحملة الإعلامية والمسيرة التوعوية بإشراف رئيس هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة المويه الشيخ خلوي السبيعي ومشاركة عدد من منسوبي الإدارات الحكومية.

يذكر أن حملة الصلاة نور أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غرة شهر محرم وتهدف إلى حث الناس على أداء الصلاة وبيان فضلها وأثرها في حياة المسلم.

وأشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ: فؤاد بن سعود العمري، بالتعاون الملموس الذي أبرزته هذه الجهود في جميع الوسائل التقنية والإعلامية المبنية على الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة في المنطقة.

وتأتي هذه البرامج ضمن توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

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