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"موهبة" تعلن استمرار التسجيل في أولمبياد إبداع 2022 حتى نهاية سبتمبر

يهدف للارتقاء بمجتمع الموهبة والإبداع في ‏المملكة ودعم مسيرته التنموية

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم، استمرار التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2022) حتى 28 سبتمبر المقبل، داعية الطلاب والطالبات إلى سرعة التسجيل في الأولمبياد من خلال موقع المسابقة www.mawhiba.sa/ibdaa.

ويُتاح التسجيل في أولمبياد (إبداع 2022) للطلاب والطالبات السعوديين في المرحلتين المتوسطة والثانوية في الفئة العمرية من 12 إلى 20 عاماً، في المدارس الحكومية والأهلية، ويشترط أن يكون للطالب مشروع علمي في واحد من 21 مجالاً ذات أولوية وطنية.

ويدخل "إبداع 2022" عامه الثاني عشر، حيث انطلقت أولى دوراته عام 2011، ويجسّد الشراكة التكاملية المميزة والناجحة بين "موهبة" ووزارة التعليم، للارتقاء بمجتمع الموهبة والإبداع في ‏المملكة ودعم مسيرته التنموية، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للإبداع، ويعقد سنوياً، حيث يسهم آلاف المشرفين التعليميين، وإدارات الموهوبين في الوزارة، مع باحثين من جهات مختلفة لدعم الطلبة في مشاريعهم البحثية.

وأشادت "موهبة"، بالشراكة المثمرة مع وزارة التعليم ودورها في تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام، بما يسهم في اكتشاف ورعاية ودعم الموهوبين والمبدعين السعوديين، وتنمية قدراتهم وتطوير مشاريعهم العلمية.

ويمر أولمبياد إبداع بست مراحل تنظيمية تتضمن تسجيل معلومات الطالب، والمحاضرات التدريبية للطلبة والمشرفين، ومرحلة تسجيل معلومات المشروع إلكترونياً ورفعه على موقع "موهبة"، ثم المرحلة الثالثة، وتشمل التحكيم الإلكتروني للمشاريع من قِبل نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة، وإعلان أسماء المرشحين للمعارض المركزية، ورفع نماذج إبداع على الموقع الإلكتروني، ثم المرحلة الخامسة، وتضم تنظيم المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها، التي تُقام على ثلاث مراحل، وإعلان المتأهلين للتصفية النهائية، وتحديث المشاركين لمعلومات مشاريعهم، ثم المرحلة الخامسة والخاصة بإقامة معرض "موهبة" للعلوم والهندسة، وتليها المرحلة الأخيرة، وهي الورش التأهيلية للمشاركة الدولية في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف ريجنرون"، ثم المشاركة في معرض "آيسف" بالولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أن أولمبياد إبداع مسابقة سنوية تقوم على أساس التنافس من خلال تقديم مشاريع علمية فردية، وفقاً للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، يقوم بتحكيمها إلكترونياً نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة لترشيح المشاريع المتميزة للمراحل التنافسية الأعلى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موهبة" تعلن استمرار التسجيل في أولمبياد إبداع 2022 حتى نهاية سبتمبر
سبق

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم، استمرار التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2022) حتى 28 سبتمبر المقبل، داعية الطلاب والطالبات إلى سرعة التسجيل في الأولمبياد من خلال موقع المسابقة www.mawhiba.sa/ibdaa.

ويُتاح التسجيل في أولمبياد (إبداع 2022) للطلاب والطالبات السعوديين في المرحلتين المتوسطة والثانوية في الفئة العمرية من 12 إلى 20 عاماً، في المدارس الحكومية والأهلية، ويشترط أن يكون للطالب مشروع علمي في واحد من 21 مجالاً ذات أولوية وطنية.

ويدخل "إبداع 2022" عامه الثاني عشر، حيث انطلقت أولى دوراته عام 2011، ويجسّد الشراكة التكاملية المميزة والناجحة بين "موهبة" ووزارة التعليم، للارتقاء بمجتمع الموهبة والإبداع في ‏المملكة ودعم مسيرته التنموية، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للإبداع، ويعقد سنوياً، حيث يسهم آلاف المشرفين التعليميين، وإدارات الموهوبين في الوزارة، مع باحثين من جهات مختلفة لدعم الطلبة في مشاريعهم البحثية.

وأشادت "موهبة"، بالشراكة المثمرة مع وزارة التعليم ودورها في تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام، بما يسهم في اكتشاف ورعاية ودعم الموهوبين والمبدعين السعوديين، وتنمية قدراتهم وتطوير مشاريعهم العلمية.

ويمر أولمبياد إبداع بست مراحل تنظيمية تتضمن تسجيل معلومات الطالب، والمحاضرات التدريبية للطلبة والمشرفين، ومرحلة تسجيل معلومات المشروع إلكترونياً ورفعه على موقع "موهبة"، ثم المرحلة الثالثة، وتشمل التحكيم الإلكتروني للمشاريع من قِبل نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة، وإعلان أسماء المرشحين للمعارض المركزية، ورفع نماذج إبداع على الموقع الإلكتروني، ثم المرحلة الخامسة، وتضم تنظيم المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها، التي تُقام على ثلاث مراحل، وإعلان المتأهلين للتصفية النهائية، وتحديث المشاركين لمعلومات مشاريعهم، ثم المرحلة الخامسة والخاصة بإقامة معرض "موهبة" للعلوم والهندسة، وتليها المرحلة الأخيرة، وهي الورش التأهيلية للمشاركة الدولية في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف ريجنرون"، ثم المشاركة في معرض "آيسف" بالولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أن أولمبياد إبداع مسابقة سنوية تقوم على أساس التنافس من خلال تقديم مشاريع علمية فردية، وفقاً للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، يقوم بتحكيمها إلكترونياً نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة لترشيح المشاريع المتميزة للمراحل التنافسية الأعلى.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
09:53 AM

"موهبة" تعلن استمرار التسجيل في أولمبياد إبداع 2022 حتى نهاية سبتمبر

يهدف للارتقاء بمجتمع الموهبة والإبداع في ‏المملكة ودعم مسيرته التنموية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم، استمرار التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2022) حتى 28 سبتمبر المقبل، داعية الطلاب والطالبات إلى سرعة التسجيل في الأولمبياد من خلال موقع المسابقة www.mawhiba.sa/ibdaa.

ويُتاح التسجيل في أولمبياد (إبداع 2022) للطلاب والطالبات السعوديين في المرحلتين المتوسطة والثانوية في الفئة العمرية من 12 إلى 20 عاماً، في المدارس الحكومية والأهلية، ويشترط أن يكون للطالب مشروع علمي في واحد من 21 مجالاً ذات أولوية وطنية.

ويدخل "إبداع 2022" عامه الثاني عشر، حيث انطلقت أولى دوراته عام 2011، ويجسّد الشراكة التكاملية المميزة والناجحة بين "موهبة" ووزارة التعليم، للارتقاء بمجتمع الموهبة والإبداع في ‏المملكة ودعم مسيرته التنموية، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للإبداع، ويعقد سنوياً، حيث يسهم آلاف المشرفين التعليميين، وإدارات الموهوبين في الوزارة، مع باحثين من جهات مختلفة لدعم الطلبة في مشاريعهم البحثية.

وأشادت "موهبة"، بالشراكة المثمرة مع وزارة التعليم ودورها في تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام، بما يسهم في اكتشاف ورعاية ودعم الموهوبين والمبدعين السعوديين، وتنمية قدراتهم وتطوير مشاريعهم العلمية.

ويمر أولمبياد إبداع بست مراحل تنظيمية تتضمن تسجيل معلومات الطالب، والمحاضرات التدريبية للطلبة والمشرفين، ومرحلة تسجيل معلومات المشروع إلكترونياً ورفعه على موقع "موهبة"، ثم المرحلة الثالثة، وتشمل التحكيم الإلكتروني للمشاريع من قِبل نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة، وإعلان أسماء المرشحين للمعارض المركزية، ورفع نماذج إبداع على الموقع الإلكتروني، ثم المرحلة الخامسة، وتضم تنظيم المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها، التي تُقام على ثلاث مراحل، وإعلان المتأهلين للتصفية النهائية، وتحديث المشاركين لمعلومات مشاريعهم، ثم المرحلة الخامسة والخاصة بإقامة معرض "موهبة" للعلوم والهندسة، وتليها المرحلة الأخيرة، وهي الورش التأهيلية للمشاركة الدولية في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف ريجنرون"، ثم المشاركة في معرض "آيسف" بالولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أن أولمبياد إبداع مسابقة سنوية تقوم على أساس التنافس من خلال تقديم مشاريع علمية فردية، وفقاً للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، يقوم بتحكيمها إلكترونياً نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة لترشيح المشاريع المتميزة للمراحل التنافسية الأعلى.

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