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نائب أمير حائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة

تلقى الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز ‏نائب أمير منطقة حائل اليوم، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا ‏‏"كوفيد-19"، ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.‏

ونوّه بالعناية والاهتمام التي توليها القيادة الرشيدة بصحة المواطنين والمقيمين وتسخير جميع الإمكانات ‏لمكافحة الجائحة، مشيداً بمتابعة وزير الصحة وجهود فرع الوزارة ‏بالمنطقة والتجمع الصحي وحرصهم على كل ما يخدم صحة المواطن ‏والمقيم.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح لتعزيز مناعة المجتمع، بوصفه جزءاً من ‏الوقاية التي تسهم في عودة الحياة لطبيعتها بإذن الله. ‏

‏نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب أمير حائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
سبق

تلقى الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز ‏نائب أمير منطقة حائل اليوم، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا ‏‏"كوفيد-19"، ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.‏

ونوّه بالعناية والاهتمام التي توليها القيادة الرشيدة بصحة المواطنين والمقيمين وتسخير جميع الإمكانات ‏لمكافحة الجائحة، مشيداً بمتابعة وزير الصحة وجهود فرع الوزارة ‏بالمنطقة والتجمع الصحي وحرصهم على كل ما يخدم صحة المواطن ‏والمقيم.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح لتعزيز مناعة المجتمع، بوصفه جزءاً من ‏الوقاية التي تسهم في عودة الحياة لطبيعتها بإذن الله. ‏

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
03:14 PM

نائب أمير حائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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تلقى الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز ‏نائب أمير منطقة حائل اليوم، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا ‏‏"كوفيد-19"، ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.‏

ونوّه بالعناية والاهتمام التي توليها القيادة الرشيدة بصحة المواطنين والمقيمين وتسخير جميع الإمكانات ‏لمكافحة الجائحة، مشيداً بمتابعة وزير الصحة وجهود فرع الوزارة ‏بالمنطقة والتجمع الصحي وحرصهم على كل ما يخدم صحة المواطن ‏والمقيم.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح لتعزيز مناعة المجتمع، بوصفه جزءاً من ‏الوقاية التي تسهم في عودة الحياة لطبيعتها بإذن الله. ‏

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