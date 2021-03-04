النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 375 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 336 خلال الـ24 ساعة الماضية

"البريد" يوقّع اتفاقية مع "البيئة" لإنشاء غرفة بريدية وتقديم خدمة النقل

تعزيزاً لاستراتيجية التحول وخطط المؤسسة في التوسع لجميع القطاعات

وقّعت مؤسسة البريد السعودي ووزارة البيئة والمياه والزراعة، اتفاقية تنص على قيام البريد السعودي بإنشاء غرفة بريدية وتقديم خدمة النقل وتوزيع الشحنات البريدية من مقرات الوزارة إلى جميع مدن وقرى المملكة المغطاة بخدمات البريد والمشمولة بخدمة العنوان الوطني.

ووقع الاتفاقية من جانب البريد السعودي نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان الشريف، فيما وقعها من جانب وزارة البيئة والمياه والزراعة وكيل الوزارة للخدمات المشتركة علي بن أحمد عسيري.

‎وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات النوعية في إطار خدمة "الميل الأخير"، التي يقدمها البريد السعودي للجهات الحكومية والقطاع الخاص عبر أسطول ضخم من المركبات تعمل على شبكة من خطوط النقل والميل الأخير في مدن ومحافظات المملكة كافة.

‎وتعمل الاتفاقية الموقعة بين الطرفين على تسهيل الإجراءات وتيسير الخدمات، كما تأتي تعزيزاً لاستراتيجية التحول في البريد السعودي وخططها في التوسع والتحول في الأعمال ليكون البريد السعودي الخيار اللوجستي الأول لجميع القطاعات كمشغل وطني يمتاز بالإمكانيات الضخمة التي جعلته مؤخرا الأهم في سوق الشحن على مستوى إقليم الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن مؤسسة البريد السعودي تقدم العديد من المنتجات والخدمات عبر الفروع المنتشرة حول المملكة ومن خلال الموقع أو التطبيق الإلكتروني، ونجح في التعامل مع أكثر من 26 مليون شحنة سنوياً ومعالجتها وتوزيعها عبر الفروع وخدمة الميل الأخير لإيصال الشحنات والطرود إلى مقر العميل.

مؤسسة البريد السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البريد" يوقّع اتفاقية مع "البيئة" لإنشاء غرفة بريدية وتقديم خدمة النقل
سبق

وقّعت مؤسسة البريد السعودي ووزارة البيئة والمياه والزراعة، اتفاقية تنص على قيام البريد السعودي بإنشاء غرفة بريدية وتقديم خدمة النقل وتوزيع الشحنات البريدية من مقرات الوزارة إلى جميع مدن وقرى المملكة المغطاة بخدمات البريد والمشمولة بخدمة العنوان الوطني.

ووقع الاتفاقية من جانب البريد السعودي نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان الشريف، فيما وقعها من جانب وزارة البيئة والمياه والزراعة وكيل الوزارة للخدمات المشتركة علي بن أحمد عسيري.

‎وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات النوعية في إطار خدمة "الميل الأخير"، التي يقدمها البريد السعودي للجهات الحكومية والقطاع الخاص عبر أسطول ضخم من المركبات تعمل على شبكة من خطوط النقل والميل الأخير في مدن ومحافظات المملكة كافة.

‎وتعمل الاتفاقية الموقعة بين الطرفين على تسهيل الإجراءات وتيسير الخدمات، كما تأتي تعزيزاً لاستراتيجية التحول في البريد السعودي وخططها في التوسع والتحول في الأعمال ليكون البريد السعودي الخيار اللوجستي الأول لجميع القطاعات كمشغل وطني يمتاز بالإمكانيات الضخمة التي جعلته مؤخرا الأهم في سوق الشحن على مستوى إقليم الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن مؤسسة البريد السعودي تقدم العديد من المنتجات والخدمات عبر الفروع المنتشرة حول المملكة ومن خلال الموقع أو التطبيق الإلكتروني، ونجح في التعامل مع أكثر من 26 مليون شحنة سنوياً ومعالجتها وتوزيعها عبر الفروع وخدمة الميل الأخير لإيصال الشحنات والطرود إلى مقر العميل.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
03:04 PM

"البريد" يوقّع اتفاقية مع "البيئة" لإنشاء غرفة بريدية وتقديم خدمة النقل

تعزيزاً لاستراتيجية التحول وخطط المؤسسة في التوسع لجميع القطاعات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
187

وقّعت مؤسسة البريد السعودي ووزارة البيئة والمياه والزراعة، اتفاقية تنص على قيام البريد السعودي بإنشاء غرفة بريدية وتقديم خدمة النقل وتوزيع الشحنات البريدية من مقرات الوزارة إلى جميع مدن وقرى المملكة المغطاة بخدمات البريد والمشمولة بخدمة العنوان الوطني.

ووقع الاتفاقية من جانب البريد السعودي نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان الشريف، فيما وقعها من جانب وزارة البيئة والمياه والزراعة وكيل الوزارة للخدمات المشتركة علي بن أحمد عسيري.

‎وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات النوعية في إطار خدمة "الميل الأخير"، التي يقدمها البريد السعودي للجهات الحكومية والقطاع الخاص عبر أسطول ضخم من المركبات تعمل على شبكة من خطوط النقل والميل الأخير في مدن ومحافظات المملكة كافة.

‎وتعمل الاتفاقية الموقعة بين الطرفين على تسهيل الإجراءات وتيسير الخدمات، كما تأتي تعزيزاً لاستراتيجية التحول في البريد السعودي وخططها في التوسع والتحول في الأعمال ليكون البريد السعودي الخيار اللوجستي الأول لجميع القطاعات كمشغل وطني يمتاز بالإمكانيات الضخمة التي جعلته مؤخرا الأهم في سوق الشحن على مستوى إقليم الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن مؤسسة البريد السعودي تقدم العديد من المنتجات والخدمات عبر الفروع المنتشرة حول المملكة ومن خلال الموقع أو التطبيق الإلكتروني، ونجح في التعامل مع أكثر من 26 مليون شحنة سنوياً ومعالجتها وتوزيعها عبر الفروع وخدمة الميل الأخير لإيصال الشحنات والطرود إلى مقر العميل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,671
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,916
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,536
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,019

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة